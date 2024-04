Volley – Padova-Gas Sales Piacenza 0-3: match a senso unico, i biancorossi volano in semifinale

Tutto facile per la squadra di coach Anastasi che archivia la partita in tre set (20-25, 21-25,19-25).

Grande prova dei biancorossi che hanno fatto vedere tutta la differenza qualitativa tra i due sestetti in campo.

Primo set guidato dal primo all’ultimo punto, non concedendo niente alla squadra di coach Cuttini, secondo set iniziato in salita poi, complice qualche errore banale di Padova, è tornata con prepotenza la Gas Sales chiudendo il parziale con ampio margine, terzo set, infine, fotocopia del primo in cui i biancorossi non hanno mai abbassato la guardia giocando sempre ad un ritmo altissimo.

I ragazzi di coach Anastasi sono matematicamente alle semifinali dei playoff quinto posto, chiuderanno la fase a girone mercoledì 17 Aprile alle ore 20.30 nel match casalingo contro la Lube Civitanova, in attesa di scoprire chi sarà l’avversaria nella fase finale.

Primo set 20-25

Errore al servizio di Recine 6-6. Primo tempo velocissimo vincente di Simon 6-7. Muro di Brizard che nega la gioia a Desmet 6-8. Diagonale vincente di Desmet 7-8. Lucarelli vola altissimo e schianta il punto del 10-8. Ace di Lucarelli 8-11. Primo tempo in torsione vincente di Crosato 9-11. Mani out di Luca Porro 15-16. Primo tempo giocato da Brizard per Ricci 15-17. Secondo muro personale di Ricci 15-18. Time out Padova. Slash facile di Recine che regala il 16-20. Ace di Dias appena subentrato per il turno al servizio 16-21. Errore di Porro al servizio 17-22. Con grande tecnica Recine mette a terra il punto del 18-23.

Termina il primo set sul punteggio di 20-25.

Secondo set 21-25

Pipe vincente di Gardini 2-2. Risponde con la stessa moneta Lucarelli, attacco vincente da seconda linea 2-3. Primo tempo verso posto cinque vincente di Crosato 3-3. Errore al servizio di Porro 3-4. Brizard mura la slash di Gardini 7-6. Parallela vincente di Romanò 8-7. Pallonetto spinto di Lucrelli che manda in controtempo la difesa di Padova 9-8. Muro perforato dall’attacco potente di Stefani 10-8. Sorpasso di Piacenza con la parallela di Recine 10-11. Muro di Brizard che vale il secondo punto break consecutivo 11-13. Parallela profondissima di Romanò 12-14. Ace piazzato di Simon 13-17. Muro di Lucarelli su Desmet 13-19. Super attacco di Lucarelli che buca il muro 15-21. Missile terra aria di Porro in parallela 16-21. Parallela potentissima di Recine che chiude il set 21-25.

Termina il secondo set sul punteggio di 21-25.

Terzo set 19-25

In palleggio spinto Recine chiude un punto infinito 2-2. Errore in attacco di Guzzo 2-3. Muro altissimo di Romanò che chiude la strada a Desmet 2-4. Pipe con muro a zero a segno di Lucarelli 6-6. Errore al servizio di Recine 7-6. Diagonale millimetrica di Romanò 9-13. Brizard regala un muro a zero a Romanò che ne approfitta 16-20. Errore in attacco di Gardini 17-22. Errore al servizio di Truocchio 19-25.