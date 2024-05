Volley, Serie B – Ancora una vittoria per la Canottieri Ongina: Spezzanese al tappeto (0-3)

Sorrisi per la Canottieri Ongina nell’ultima trasferta stagionale in serie B maschile grazie al 3-0 a domicilio della già retrocessa Malagoli Tensped. Dopo il rotondo successo interno contro i giovani di Modena Volley, la squadra di Gabriele Bruni e Fausto Perodi ha conquistato altri tre punti. Top scorer, l’opposto Luca Muroni con 15 punti. Sabato alle 18 a Monticelli ultimo atto contro l’Arredopark Dual Caselle, quarto.

“Il nostro avversario ha ruotato la rosa e anche noi abbiamo potuto dar spazio a diversi ragazzi in una tipica partita di fine stagione. Pur non essendo molto composti, siamo riusciti a mettere a segno 13 muri. Sono arrivati altri tre punti e proviamo a chiudere il campionato in striscia positiva e al meglio. Il rammarico sta nell’essere in ritardo di un paio di mesi sull’evoluzione”.

MALAGOLI TENSPED-CANOTTIERI ONGINA 0-3

(19-25, 18-25, 20-25)

MALAGOLI TENSPED: Sgarbi, Pramarzoni 10, Ronchetti 6, Mann 2, Berselli 3, Camellini 4, Ferraresi (L), Zanasi 3, Sartoretti 6, Flemma 1. N.e.: Bonavita, Agazzani (L), Vitali. All.: Bosi

CANOTTIERI ONGINA: De Biasi B. 6, Ramberti 3, Colella 5, Ousse 7, Muroni 15, Miglietta 5, Rosati (L), Sala (L), Bertuzzi, Palazzoli, Tagliaferri 1, Di Tullio 7, Malvestiti 3, De Biasi M. 1. All.: Bruni