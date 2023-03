Volley, Serie B – Canottieri Ongina in Piemonte per difendere il secondo posto

Trasferta piemontese per la Canottieri Ongina, di scena domani (sabato) alle 15 al PalaSer di Santena (Torino) per sfidare la Fenera Chieri nella sesta giornata di ritorno del girone A di serie B maschile.

Reduci dal 3-0 casalingo contro la Pvl Cerealterra Ciriè (che ha prolungato l’imbattibilità interna, firmato l’undicesima vittoria consecutiva e regalato il secondo posto in classifica), la squadra di Gabriele Bruni ha il compito di dar continuità al proprio cammino per inseguire il traguardo play off, con due soli pass a disposizione per le contendenti.

Classifica

Negrini Cte Acqui 45, Canottieri Ongina 44, Alto Canavese 43, Pvl Cerealterra Ciriè 34, Npsg La Spezia 33, Parella Torino 30, Mercatò Alba 27, Zephyr Mulattieri 22, Sant’Anna Tomcar 21, Cus Genova 19, Novi, Colombo Volley Genova 18, Fenera Chieri 76 16, Fas Albisola 8.

Diretta

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.