Volley, Serie B – La Canottieri Ongina dal cuore d’oro inizia con un punto

Una Canottieri Ongina dal cuore d’oro inizia il proprio cammino in serie B maschile con un punto casalingo conquistato a Monticelli contro il Viadana Volley (2-3). In una situazione di emergenza a causa di diversi problemi fisici, la squadra di Gabriele Bruni ha dato a fondo alle energie mentali, riuscendo a portarsi sul 2-0 dopo aver vinto la maratona del primo set (34-32 dopo 38 minuti di gioco) e aver conquistato il secondo (25-21).

Lì è iniziato il secondo scenario di un match dai due volti, con Viadana che è salita in cattedra e ha preso le misure, riuscendo a rimontare per poi imporsi al tie break (12-15). In casa giallonera, spiccano i 20 punti al centro di Bertuzzi (di cui 6 a muro), i 19 in banda di Maretti e i 21 di Di Tullio, schierato nell’occasione al posto di Malvestiti da opposto.

CANOTTIERI ONGINA-VIADANA VOLLEY 2-3

(34-32, 25-21, 22-25, 12-25, 12-15)

CANOTTIERI ONGINA: Ousse 11, Ramberti 2, Maretti 19, Bertuzzi 20, Di Tullio 21, Miglietta 5, Rosati (L), Vega, Malvestiti, De Biasi M., Tagliaferri 1. N.e.: Palazzoli, De Biasi B., Sala (L). All.: Bruni

VIADANA VOLLEY: Cordani 19, Viola 3, Bartoli 23, Silva 15, Menichetti 10, Bellei 4, Carnevali (L), Messori, Chiesa, Melli (L). N.e.: Ravazzini, Codeluppi, Bacchi. All.: Panciroli

CLASSIFICA

Ama San Martino, Modena Volley, Gas Sales Volley, Kema Asola Remedello, National Transport Villa d’Oro 3, Viadana Volley 2, Canottieri Ongina 1, Kerakoll Sassuolo, Malagoli Tensped, Univolley Carpi, Moma Anderlini Modena, Volley Veneto Benacus, Arredopark Dual Caselle 0.