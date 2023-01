Volley, Serie B – La Canottieri Ongina riparte come aveva terminato il 2022: successo casalingo contro lo Zephyr Mulattieri (3-1)

Il 2023 della Canottieri Ongina si apre con il sorriso grazie alla quinta vittoria consecutiva in serie B maschile (girone A) centrata ieri (sabato) a Monticelli contro lo Zephyr Mulattieri (3-1). Per la squadra di Gabriele Bruni, il cammino dopo la sosta natalizia riparte come era terminata la prima parte, ossia con un successo che permette ai gialloneri piacentini di difendere il terzo posto (oltre all’imbattibilità casalinga), mantenendo inalterate le distanze dall’Alto Canavese secondo (a una lunghezza) e dalla capolista Acqui, lontana quattro punti.

Il commento

Quello andato in scena a Monticelli è stato sostanzialmente un match dai due volti, dove i padroni di casa hanno dominato la scena nei primi due set, vinti agevolmente, mentre nella seconda parte dell’incontro hanno dovuto fare i conti con il ritorno di fiamma dello Zephyr Mulattieri, capace di riaprire il discorso nella terza frazione e di andare vicino ad agguantare il tie break. Per la Canottieri Ongina, 8 ace e 7 muri, fondamentale dove gli spezzini han fatto ancor meglio (12 block punto).

Top scorer gialloneri a pari merito, l’opposto Henry Miranda (17 punti) e il centrale Beppe De Biasi (81% di positività in attacco, ben spalleggiato dal compagno di reparto Ousse con 6 palloni su 7 a terra), mentre in seconda linea prestazione solida per il libero Davide Rosati. In cabina di regia, idee chiare per Thomas Ramberti, che ha mandato in doppia cifra i suoi cinque attaccanti, contando anche le bande Chadtchyn e Miglietta (12 e 15 punti).

CANOTTIERI ONGINA-ZEPHYR MULATTIERI 3-1

(25-18, 25-16, 18-25, 25-23)

CANOTTIERI ONGINA: Chadtchyn 12, Ousse 10, Miranda 17, Miglietta 15, De Biasi B. 17, Ramberti 1, Rosati (L), Boschi, Paratici, De Biasi M.. N.e.: Zorzella, Marcoionni, Sala (L). All.: Bruni

ZEPHYR MULATTIERI: Bottaini 5, Nannini 7, Magnani 23, Facchini 12, De Matteis, Grassi 3, Ruggeri (L), Salsi 5, Conti 2, Vignali (L). N.e.. Sisti. All.: Marselli