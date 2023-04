Volley, Serie B – La Canottieri Ongina sbanca Novi e vede i play off a un passo

Play off ormai in cassaforte per la Canottieri Ongina in serie B maschile, con la formazione di Gabriele Bruni corsara a Novi (1-3) nella quart’ultima giornata del girone A. Dopo aver perso di misura il primo set (25-23), complici anche 10 errori, i piacentini hanno ribaltato la situazione con tre convincenti parziali fino a imporsi 17-25 nel quarto parziale.

Ancora una volta, l’attacco giallonero ha fatto la differenza, con un 58% di squadra. Mattatore di giornata, lo schiacciatore Alexander Chadtchyn (24 punti e 61%), ben spalleggiato dall’opposto Henry Miranda (17). In doppia cifra anche l’ex di turno e novese di origine Riccardo Miglietta, autore di 11 punti.

NOVI-CANOTTIERI ONGINA 1-3

(25-23, 16-25, 20-25, 17-25)

NOVI: Volpara M. 10, Giovanelli J. 15, Repetto 15, Capettini 5, Formaggio 2, Mangini 9, Quaglieri (L), Volpara D., Giovanelli L., Trombin, Tambussi. N.e.: Moro L., Moro S., Delorenzi. All.: Dogliero

CANOTTIERI ONGINA: Chadtchyn 24, Marcoionni 6, Miranda 17, Miglietta 11, De Biasi B. 9, Ramberti 3, Rosati (L), Boschi, Paratici 1, De Biasi M.. N.e.: Sala (L), Ousse, Zorzella, Frascio. All.: Bruni

Classifica

Negrini Cte Acqui 59, Canottieri Ongina 57, Alto Canavese 49, Parella Torino 44, Pvl Cerealterra Ciriè 40, Npsg La Spezia 38, Mercatò Alba 31, Zephyr Mulattieri 28, Fenera Chieri 76 27, Sant’Anna Tomcar 26, Cus Genova, Colombo Volley Genova 25, Novi 23, Fas Albisola 11.