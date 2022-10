Volley, Serie B – La Canottieri Ongina serve il tris: 3-0 alla Colombo Genova

E’ una Canottieri Ongina sempre più lanciata quella che coglie il terzo successo consecutivo senza perdere set nel campionato di serie B maschile, dove ieri (sabato) la squadra di Gabriele Bruni ha regolato 3-0 il Colombo Volley Genova, arrivato a Monticelli con un punto in più in classifica rispetto ai gialloneri.

Alla riga del totale, i piacentini hanno meritato il bottino pieno in palio, dominando la scena nel primo set salvo poi – nei successivi due parziali – andare avanti (17-10 nel secondo set e 16-12 nel terzo), venire ripresi e infine salire in cattedra nei momenti caldi delle frazioni, chiudendo 3-0 grazie al contrattacco e scongiurando altri pericolosi scenari di un match riaperto.

Nella metà campo piacentina, top scorer l’opposto Henry Miranda, 16 punti e 64% in attacco, punto di riferimento importante insieme allo schiacciatore Alexander Chadtchyn (11 punti) in un gioco orchestrato dal regista Thomas Ramberti. A livello di fondamentali, svetta il muro con 12 block (4 del capitano Beppe De Biasi e complessivamente ben 11 tra secondo e terzo set) contro i due totali liguri .

Con questi tre punti, la Canottieri Ongina compie un bel salto in avanti in classifica , passando dal quarto al secondo posto e salendo a quota 9 punti; sabato delicata trasferta a Ciriè contro la Pvl Cerealterra.

CANOTTIERI ONGINA-COLOMBO VOLLEY GENOVA 3-0

(25-18, 25-22, 25-23)

CANOTTIERI ONGINA: Chadtchyn 11, Marcoionni 6, Miranda 16, Miglietta 8, De Biasi B. 9, Ramberti 4, Rosati (L), Boschi, Paratici, Ousse. N.e.: Zorzella, Sala (L), Frascio, De Biasi M.. All.: Bruni

COLOMBO VOLLEY GENOVA: Conoci 9, Menichini 3, Tomà 7, Coser 11, Cai 4, Zoratti 1, Rampa (L), Rani (L), Lottero, Coppolecchia. N.e.: Salvador, Gilardi. All.: Bottaro