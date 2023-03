Volley, Serie B – La Canottieri Ongina si ferma a undici: la Fenera Chieri 76 la spunta al tie break

Si ferma a undici la striscia di successi consecutivi della Canottieri Ongina in serie B maschile, con la squadra di Gabriele Bruni sconfitta al tie break sabato a Santena (Torino) dalla Fenera Chieri 76 nella sesta giornata di ritorno del girone A. Sotto 2-0, i monticellesi hanno trovato la forza per reagire, agguantando il tie break, salvo poi scivolare nuovamente sotto e tentare un altro disperato rientro, fermato in extremis dai locali (15-13). Ai piacentini non sono bastati i 32 punti dell’opposto Henry Miranda, perché nel complesso è arrivata una prestazione più opaca rispetto al solito.

In classifica, il secondo posto solitario è durato solo una settimana per la Canottieri Ongina, agganciata alla piazza d’onore (ultimo pass disponibile per i play off) dall’Alto Canavese, che ha però dovuto aver bisogno del tie break per piegare il Sant’Anna Tomcar. Proprio l’Alto Canavese sarà l’avversario del prossimo turno, con il match di sabato alle 18 a Monticelli che sarà fondamentale in chiave post-season.

FENERA CHIERI-CANOTTIERI ONGINA 3-2

(25-21, 25-23, 17-25, 20-25, 15-13)

FENERA CHIERI 76: Putetto 7, Simonetti 5, Marello 23, Mangano 1, Del Noce 20, Robazza 10, Cocchia (L), Romero 1, Danzeri, Cominu, Agosti 2, Segatto 1. N.e.: Bosticco (L), Varetto. All.: Specchia

CANOTTIERI ONGINA: Ousse 5, Miranda 32, Miglietta 5, De Biasi B. 15, Ramberti, Chadtchyn 17, Rosati (L), Frascio 3, Boschi 3, Marcoionni. N.e.: De Biasi M., Sala (L), Paratici, Zorzella. All.: Bruni

Classifica

Negrini Cte Acqui 48, Alto Canavese, Canottieri Ongina 45, Npsg La Spezia 36, Pvl Cerealterra Ciriè 34, Parella Torino 32, Mercatò Alba 28, Cus Genova, Sant’Anna Tomcar, Zephyr Mulattieri 22, Novi 21, Fenera Chieri 76, Colombo Volley Genova 18, Fas Albisola 8.