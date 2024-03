Volley, Serie B – La Canottieri Ongina si inchina alla capolista Sassuolo (0-3)

Nulla da fare per la Canottieri Ongina, che in serie B maschile cede in tre set sul campo amico di Monticelli alla capolista Kerakoll Sassuolo allenata da Pupo Dall’Olio.

Dopo tre vittorie consecutive e un turno di sosta osservato, la formazione guidata da Gabriele Bruni e Fausto Perodi ha interrotto la striscia positiva, rimanendo ferma al quinto posto a quota 30. Anche in questa occasione, i gialloneri piacentini non sono riusciti a interrompere il digiuno contro le “big” del girone, senza riuscire fin qui a ottenere vittorie contro formazioni che precedevano De Biasi e compagni in classifica.

“Sassuolo si è confermata una squadra forte, mentre noi non siamo stati lucidi e pazienti quando non andava giù la palla, chiudendo i colpi e agevolando la loro ricostruzione. La Kerakoll ha meritato di vincere e non ha sbagliato quasi nulla. Un altro fattore spartiacque è stata la battuta. Noi abbiamo commesso 12 sbagli al servizio senza forzare eccessivamente, mentre loro tirando dalla linea dei nove metri hanno regalato solo 5 punti. Qualche recriminazione la possiamo avere nel secondo set, dove abbiamo difeso di più ma abbiamo sbagliato le alzate di rigiocata, dovendo poi mandare semplicemente di là la palla venendo poi castigati. Inoltre, in ricezione abbiamo faticato anche complice l’indisponibilità di Miglietta, influenzato in settimana”.

Sabato alle 17,30 alla palestra “Salvadè” di Piacenza derby contro i giovani della Gas Sales.

CANOTTIERI ONGINA-KERAKOLL SASSUOLO: 0-3

(18-25, 22-25, 18-25)

CANOTTIERI ONGINA: Di Tullio 6, De Biasi B. 7, Ramberti, Colella 12, Ousse 7, Malvestiti 6, Rosati (L), De Biasi M., Muroni 8. N.e.: Bertuzzi, Miglietta, Tagliaferri, Palazzoli, Sala (L). All.: Bruni

KERAKOLL SASSUOLO: Sartoretti 15, Montesion 2, Giurati, Soli 14, Degoli 1, Bigarelli 20, Luppi (L), Mantovani, Anceschi, Ugolini (L). N.e.: Serafini, Odorici, Lodi, Marchesi. All.: Dall’Olio