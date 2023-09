Volley, Serie B – La Canottieri Ongina tiene testa alla Wimore Salsomaggiore (3-1)

Terzo test stagionale per la Canottieri Ongina, formazione piacentina di serie B maschile che mercoledì sera ha sostenuto un allenamento congiunto a Salsomaggiore contro la Wimore che milita in A3. In una partita informale combattuta a parte il primo set, la squadra di Gabriele Bruni (incompleta nell’occasione per cause di forza maggiore) ha tenuto testa ai padroni di casa nonostante la categoria di differenza (3-1).

WIMORE SALSOMAGGIORE-CANOTTIERI ONGINA 3-1

(25-12, 30-32, 25-21, 32-30)

WIMORE SALSOMAGGIORE: Val Solkema 27, Alberghini 2, Beltrami 12, Cantagalli 16, Bussolari 9, Leoni 1, Zecca (L), Boschi 2, Bucciarelli 2, Riccò 1, Monica (L), Conforti. N.e.: Ferraguti, Muroni. All.: Raho

CANOTTIERI ONGINA: Ramberti 2, Maretti 29, Palazzoli 1, Vega 3, Miglietta 3, Bertuzzi 6, Rosati (L), Malvestiti 4, De Biasi M., Di Tullio 11, Tagliaferri 1. N.e.: De Biasi B., Sala (L). All.: Bruni