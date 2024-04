Volley, Serie B – La Canottieri Ongina va a far visita alla Villa d’Oro Modena

Sfida sul campo della seconda della classe per la Canottieri Ongina, di scena domani (sabato) alle 19 a Modena contro la National Transports Villa d’Oro nel quart’ultimo appuntamento del girone D di serie B maschile. Per i gialloneri, seconda trasferta modenese consecutiva dopo il 3-0 a domicilio dell’Univolley Carpi, ma alla “Marconi” l’asticella si alzerà notevolmente.

“Sarà molto dura Villa d’Oro è una squadra attrezzata per il salto di categoria, molto fisica. All’andata avevamo patito molto questo aspetto perché di fronte avevamo una formazione forte a muro e solida in attacco. In questo periodo stiamo lavorando maggiormente sul cambio palla e sul fare meno errori. Giocheremo in una palestra piccola e dovremo adattarci a un gioco diverso dal nostro. Siamo pronti, speriamo di fare una bella partita e una volta ogni tanto togliersi soddisfazioni contro una “big” del girone, aspetto che non è mai accaduto fin qui”.

Classifica

Kerakoll Sassuolo 51, National Transports Villa d’Oro Modena, Viadana 50, Arredopark Dual Caselle 42, Canottieri Ongina 36, Ama San Martino, Modena Volley 30, Kema Asola Remedello 29, Volley Veneto Benacus 25, Univolley Carpi 21, Malagoli Tensped 16, Moma Anderlini Modena 12, Gas Sales Volley 4.

Diretta

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.