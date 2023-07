Volley, Serie B – Ottavo anno in giallonero per Ousseynou Pène (Canottieri Ongina)

Nel cuore della rete, Canottieri Ongina fa rima con fedeltà e affidabilità. Oltre al capitano Beppe De Biasi, infatti, nel reparto centrale figura un’altra figura di lunga militanza come Ousseynou Pène (classe 1994), al suo ottavo anno in giallonero.

“Una sicurezza al centro della rete è rappresentata da “Ousse”, un ottimo atleta e ormai un fedele affiliato al progetto Canottieri Ongina. Giocatore particolarmente esplosivo, ha senz’altro ancora margini reali di miglioramento. A mio avviso potrebbe alzare in breve il suo livello e affinare in modo netto e sensibile la qualità della sua prestazione qualora riuscisse a razionalizzare soprattutto gli aspetti istintivi del gioco. Nella scorsa stagione ha disputato gran parte del campionato da titolare, in questa stagione è chiamato a ripetersi in regime di concorrenza per il ruolo”.