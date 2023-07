Volley, Serie B – Un talento piacentino per la Canottieri Ongina: Federico Tagliaferri

Un talento piacentino per una formazione piacentina. La Canottieri Ongina “investe” sul territorio” innestando nel roster di serie B maschile lo schiacciatore Federico Tagliaferri.

Nato l’8 maggio 2005 a Fiorenzuola e originario dello stesso capoluogo della Val d’Arda, Federico (alto un metro e 90 centimetri) si è avvicinato al volley nove anni fa alla Pallavolo Alsenese, maturando poi nelle esperienze con le maglie di Piace Volley, Busseto e giovanili della Gas Sales, intervallate dall’avventura alla Scuola di pallavolo Anderlini Modena. Nelle ultime due stagioni ha disputato la serie C e ora è pronto a scalare un gradino approdando in B nella vicina Monticelli.

“Abbiamo imparato a conoscere Federico nello scorso inverno durante qualche sessione di allenamento. Ragazzo estremamente maturo per la sua età, rappresenta il profilo ideale del giovane atleta da sviluppare con ampi margini di crescita in tutti i fondamentali. Essendo ancora in fascia under 19, la prossima stagione si prospetta per lui impegnativa e pertanto ricca di impegni agonistici da incastrare ma siamo certi che saprà districarsi al meglio offrendo un importante supporto al sestetto, animato dall’ambizione di potersi ritagliare anche qualche soddisfazione”.