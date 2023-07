Volley, Serie B1 – Il MioVolley inserito nel girone C di serie B1 tra vecchie e nuove avversarie

Tra Emilia Romagna, Lombardia ed una puntata in Liguria. La Federazione Italiana Pallavolo ha diramato la composizione ufficiale dei gironi per la prossima serie B1 femminile con il MioVolley che è stato inserito nel raggruppamento C.

La stagione 2023/24, seconda esperienza per le biancoblu in categoria, che prenderà il via nel fine settimana del 7-8 ottobre per concludersi tra 11 e 12 maggio 2024 vedrà la formazione di coach Mazzola affrontare dodici avversarie in un calendario che sarà definito nelle prossime settimane.

La composizione del girone C propone compagini già affrontate in passato dal MioVolley. Con Garlasco andò in scena la volata salvezza nel campionato 2021/22 con il finale amaro e la retrocessione in serie B2. Grande tradizione anche con le reggiane del Tirabassi & Vezzali affrontate ben in tre categorie, dalla C alla B1. Si riproporranno anche le sfide con la Rubierese, incontrata nella passata serie B2, Libertas Forlì, Imola e Normac Genova.

Sarà invece inedito il derby con la Volley Academy Piacenza, finora avversaria soltanto in allenamenti congiunti della prima squadra MioVolley. Nessun precedente, nemmeno in gare amichevoli, con Pavia, Mosaico Ravenna, Idea Volley Sassuolo, Volley Modena e Fatro Ozzano Bologna.

