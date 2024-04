Volley, Serie B1 – La sfida con Modena apre un trittico casalingo per l’Everest

Prima di tre gare interne per l’Everest MioVolley che sabato a Gossolengo (partita al via alle 20:30) attende un lanciatissimo Volley Modena che, dopo aver sopravanzato in classifica Campagnola, ha messo nel mirino proprio le biancoblu, al momento quarte nel raggruppamento.

Con quattro gare al termine della stagione regolare il calendario offre al MioVolley la possibilità di raccogliere punti davanti al pubblico di casa per tre settimane consecutive: dopo Modena arriveranno a Gossolengo il Mosaico Ravenna, in piena lotta salvezza, e Garlasco che ha una partita in meno e otto punti di vantaggio rispetto ad un Everest che ha ormai remote speranze di agganciare il terzo posto senza però più margine d’errore e con l’occhio puntato sui risultati avversarie dirette.

La squadra di coach Mazzola, che in settimana ha celebrato il primo anniversario della vittoria della Coppa Italia di Serie B2, ha ritrovato la vittoria – sebbene soltanto al tiebreak e con una partita combattuta che ha dimostrato al contempo la caparbietà della Volley Academy Piacenza e uno stato di forma ancora non al meglio dell’Everest – dopo quattro uscite senza punti. Un cammino diametralmente opposto rispetto a quello delle prossime avversarie del MioVolley: Modena ha infatti vinto quattro delle ultime cinque sfide riuscendo anche a rallentare la corsa di Rubiera con un netto 3-0.