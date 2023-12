Volley, Serie B1 – Primo punto in campionato per la Vap! Ravenna vince “solo” al tie break

Alla decima partita disputata arriva il tanto agognato primo punto in classifica della VAP in serie B1. Anche se sconfitte, le piacentine possono finalmente sorridere per aver abbandonato gli 0 punti in classifica ed aver soprattutto dimostrato di poter dire la loro in questa categoria di altissimo livello. Fino a due settimane fa la compagine ravennate aveva solo tre punti in classifica ed occupava il penultimo posto in classifica, appena sopra la Vivi Energia VAP ultima.

Guardando la classifica ed i risultati ottenuti fino ad allora era lecito pensare che, in quel momento, l’unica squadra con la quale le ragazze di Licata potevano sperare nella loro prima vittoria era proprio Ravenna, ma l’inaspettata e roboante vittoria delle ravennate contro la prima della classe Miovolley faceva intendere che qualcosa stava cambiando in casa romagnola.

Non ci resta che sperare che alla ripresa del campionato, dopo le feste natalizie, il trend di miglioramento delle ragazze VAP possa continuare in questo modo e si possa di conseguenza ripercuotere anche nel campionato under 18, il vero obiettivo della società.

VAP – Mosaico Ravenna 2-3

(10-25, 25-21, 25-22, 12-25, 5-15)

Vivi Energia VAP: Terrana 12 punti, Schillkowski, Da Pos 1, Milani 10, Ruggeri, Konate 4, Bibolotti 3, Borri, Nella 11, Dodi 4, Liberi Gazzola e Riccio, N.E.: Iacona. All. Licata e Chiodaroli

Mosaico Ravenna: Bacchi, Bacchilega, Toniolo, Ollino, Gennari, Fini (L), Testi, Caruso, Tosi, Bendoni, Engaldini, Benzoni, Vignaretti, Sbano (L). All.Tisci e Falco