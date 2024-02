Volley, Serie B1 – Quattro set per domare una Libertas Forlì in crescita: l’Everest passa 3-1

L’Everest MioVolley deve sudare ma si porta a casa i tre punti dalla sfida casalinga con Forlì. Una Forlì che dopo essere andata sotto di 2-0 nel conto set reagisce con vigore nel terzo parziale provando a riaprire una gara che si chiude però definitivamente sul punteggio di 3-1.

La cronaca

La sfida si apre nel segno di un grande equilibrio che perdura fino al dodici pari: qui lo strappo è firmato da Cornelli per il 15-12 e il time out ospite. La Blueline affina le percentuali in attacco ma è Naddeo a rispondere (21-19) per un’altra stoccata biancoblu e il 25-21 finale.

Maggiore intensità nell’azione dell’Everest nel secondo parziale (7-3): Guaschino va di primo tempo per la doppia cifra MioVolley (10-6) con la Libertas che fatica ad organizzare una reazione (17-11). Nelle fasi finali l’affanno si fa un po’ sentire ma Nedeljkovic entra firmando la fast che chiude 25-20 il set.

Nel terzo parziale la difesa ospite rende piuttosto difficile per l’Everest mettere a terra palloni: dopo l’avvio combattuto (10-9) è Forlì che spinge (13-16) mantenendo un distacco di tre punti. Non basta la pipe di Naddeo: gli scambi decisivi sono a favore della Libertas che passa 20-25.

La reazione della formazione romagnola si fa sentire anche nel quarto parziale con le due squadre racchiuse nello spazio di due punti per lunghi tratti ed un continuo alternarsi di sorpassi e controsorpassi. A decidere la gara il turno al servizio di Naddeo che scava il solco decisivo (22-20) che vale il 25-21 e la vittoria biancoblu.

EVEREST MIOVOLLEY-LIBERTAS VOLLEY FORLI 3-1

(25-21; 25-20; 20-25; 25-21)

EVEREST MIOVOLLEY: Colombano 3, Naddeo 13, Cornelli 15, Scarabelli 17, Ducoli, Guaschino 9, Negri 6, Nedeljkovic 3, Fizzotti (L). NE: Bianchini, Moretti, Passerini (L). All. Mazzola

BLUELINE LIBERTAS FORLI: Bernardeschi 2, Bruno 6, Giacomel 16, Pulliero 13, Comastri, Balducci 2, Gatta 21, Simoncelli 4, Gregori (L). NE: Bellavista, Cavalli, Esposito. All. Marone-Agatensi