Volley, Serie B1 – Vap sconfitta per 3-0 da Garlasco

E’ inutile nascondere che queste ultime partite del campionato di serie B1 servano a Licata ed al suo staff solo per preparare al meglio la fase finale del campionato under 18, che avrà il suo culmine nella final four del primo maggio a Forlì. Dopo la partita di due settimane fa contro il Miovolley e quella di ieri sera contro Garlasco, si può dire che le ragazze Vap si stanno per presentare al meglio all’appuntamento culmine della stagione. Nelle ultime due partite le giovani piacentine hanno sfoderato ottime prestazioni, costringendo le quotatissime avversarie a sudare parecchio per riuscire a vincere la gara.

Il Ds Mauro Fresa a fine partita raduna le ragazze dicendo loro che devono essere veramente orgogliose di essere riuscite a giocare ad un livello così alto contro avversarie di questo livello. Inoltre, il graduale rientro dai lunghi infortuni di importantissime attaccanti come Iacona e Dodi e della palleggiatrice Schillkowski aumenta la speranza di avere tutte le ragazze a disposizione per la fase decisiva della stagione. Non a caso ieri non sono state impiegate in modo precauzionale Borri, Ruggeri e Milani, che in settimana hanno accusato qualche problema fisico.

Il prossimo appuntamento in B1 sabato prossimo contro Ravenna, penultima in classifica, sarà un’altra occasione per preparare al meglio la sfida del primo maggio.

Vivi Energia VAP Piacenza – Garlasco 0-3

(22-25,16-25, 23-25)

Garlasco: Borelli, Galliano, Negri, Gallina, Favaretto, Lombardi, Angeleri, Badini, Montesanti, Giroldi, Ravarini, Baggi, Liberi De Martino e Milanesi. All: Mattioli e Fumagalli

Vivi Energia VAP: Iacona 4 punti, Terrana 7, Schillkowski 3, Da Pos 1, Konate 7, Bibolotti 3, Nella 8, Dodi 6, liberi: Gazzola e Riccio. N.E: Milani, Ruggeri, Borri. All: Licata e Chiodaroli