Volley, Serie B2 – Altro colpo in posto quattro per la Pallavolo Alsenese: Chiara Shanti Falotico

Altro colpo in posto quattro per la Pallavolo Alsenese, che dopo l’ingaggio di Rebecca Spagnuolo ingaggia un’altra giocatrice di spessore nel reparto schiacciatrici del roster che parteciperà al campionato di B2 femminile. Il sodalizio presieduto da Stiliano Faroldi dà il benvenuto a Chiara Shanti Falotico, reduce dalla brillante promozione in B1 con Ripalta Cremasca, arrivando anche al secondo posto nella Final four di Coppa Italia di B2.

“Shanti ha trionfato in un campionato di B2 da protagonista, vincendo tutte le partite e perdendo solo la finale di Coppa Italia per 3-2 contro Gossolengo. È sicuramente una giocatrice di categoria superiore che per impegni di lavoro preferisce un campionato minore rispetto alle possibilità che avrebbe. Nella scorsa stagione, abbiamo affrontato due volte Ripalta in test informali e la Falotico mi aveva impressionato per varietà di colpi, per la leadership e per la capacità di tenere unita la squadra anche nei momenti di difficoltà. In seconda linea ha dimostrato di essere una vera fuoriclasse per la categoria, ma anche in attacco ha sempre marcato tanti punti grazie alla capacità di usare le mani del muro avversario. Per certi versi per grinta ed esperienza in campo mi ricorda Elena Donida, mio grande capitano ai tempi di Fiorenzuola”.

Chiara Shanti Falotico è nata il 15 dicembre 1995 a Monza ed è originaria della stessa città brianzola. Cresciuta nelle giovanili della Pro Patria e del Vero Volley, con quest’ultima maglia ha debuttato anche in A2 prima di vivere importanti esperienze in B1, difendendo i colori di Ospitaletto, San Giustino, Moie, Cerea, Vivigas Arena, Ostiano (due anni), oltre allo scorso anno da protagonista in B2 a Ripalta culminato con la promozione.

Le parole di Falotico

“Mi è capitato spesso negli ultimi anni di sfidare Alseno tra campionato e amichevoli, ho sempre sentito parlar bene della società e dell’ambiente. Conosco bene coach Federico Bonini, con cui ho lavorato molto bene nei miei due anni a Ostiano. Tecnicamente è uno dei più preparati e in B2 può dare un valore aggiunto. Un altro aspetto che mi ha fatto scegliere la società gialloblù è l’ambizione di disputare un campionato che miri alle prime posizioni della classifica, con un roster in costruzione altamente competitivo”.

Il punto sul roster della Pallavolo Alsenese

Chiara Shanti Falotico è il quinto volto del mosaico gialloblù e il secondo volto nuovo dopo quello, sempre in posto quattro, di Rebecca Spagnuolo. La rosa comprende attualmente le tre confermate dalla scorsa stagione: i liberi Allegra Toffanin e Giulia Gandolfi e la palleggiatrice Mercedes Pieroni.

