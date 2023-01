Volley, Serie B2 – Il 2023 della Rossetti Market Conad inizia con un punto a Rubiera

Una “maratona” di cinque set terminata con un punto in tasca. In B2 femminile, il 2023 della Rossetti Market Conad inizia con il tie break perso ieri (domenica) al PalaBursi di Rubiera contro il Giusto Spirito nella penultima giornata d’andata del girone F. Per la formazione di Federico Bonini, una prestazione gagliarda non è bastata per spuntarla nel set decisivo, vinto 15-11 dalle reggiane. In precedenza, Alseno era andata sotto due volte di un set (il primo e il terzo), riuscendo sempre poi a pareggiare i conti. Un match che è stato all’insegna dell’equilibrio, come testimoniano anche i dati statistici con errori e muri su binari pressoché paralleli, mentre in battuta le gialloblù piacentine sono riuscite a raccogliere 10 ace.

A livello individuale, la Rossetti Market Conad ha dovuto fare a meno dell’opposta Noemi Chini, protagonista nelle ultime partite e fermata da un infortunio alla caviglia. Così, coach Bonini ha riproposto l’assetto di inizio campionato, con Chiara Sesenna tornata in posto due e con Serena Tosi e Sofia Dall’Orso a comporre la diagonale di posto quattro.

GIUSTO SPIRITO RUBIERA-ROSSETTI MARKET CONAD 3-2

(26-24, 17-25, 25-20, 20-25, 15-11)

GIUSTO SPIRITO RUBIERA: Neri 4, Cattini 2, Reverberi 10, Ferrari 21, Giva 7, Spagnuolo 14, Fornari 4, Paolini, Allamprese, Grisendi (L). N.e.: Ferretti (L), Bottecchi, Franchini. All.: Magnani-Vecchi

ROSSETTI MARKET CONAD: Musiari (L), Sesenna 19, Stanev 4, Pieroni 4, Tosi 21, Stellati 6, Dall’Orso 18, Toffanin, Marchetti 1. N.e.: Gandolfi (L), Vairani, Maruzzi, Chini. All.: Bonini

Classifica

Fumara MioVolley 35, Cai Volley Stadium 28, Arbor Interclays, San Giorgio, Davis 2C 22, Galaxy Inzani 19, Giusto Spirito Rubiera 18, Fos Wimore Cvr 16, Moma Anderlini Modena, Rossetti Market Conad 15, Polriva 12, Inox Meccanica Rivalta 11, Calanca Persiceto 9, Vtb Aredici Bologna 5.