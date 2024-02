Volley, Serie B2 – In semifinale di Coppa Italia per la Rossetti Market Conad c’è la Futura Terracina

Saranno le laziali della Futura Terracina 92 le avversarie della Rossetti Market Conad nella semifinale della Coppa Italia di B2 femminile. Stamattina la Fipav ha effettuato il sorteggio delle finali di Coppa Italia che si svolgeranno a Campobasso venerdì 29 e sabato 30 marzo.

Le alsenesi, “regine” del girone E di campionato, sono state sorteggiate nella prima semifinale che si giocherà venerdì 29 alle 9,30, incrociando il cammino di Terracina, in testa al girone H di B2 con 35 punti (frutto di 11 vittorie e 4 sconfitte). Alle 11,30, invece, si giocherà la seconda semifinale che vedrà opposte l’Acrobatica Group e la Star Bisceglie. Le due vincenti approderanno alla finalissima che metterà in palio il trofeo e in programma sabato 30 marzo alle 10.

Il coach Federico Bonini

“Nelle prossime settimane studieremo l’avversario il mese di avvicinamento sarà per noi tosto con sfide importanti e difficili in campionato, che è la nostra priorità. Questi appuntamenti ci serviranno per preparare la giusta mentalità e la condizione fisica e di gioco per andarci a giocare con serenità la Final Four di Coppa Italia, cercando di far bene”.