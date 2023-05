Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio è sconfitta da Conegliano nell’andata dei playoff

La gara d’andata dei playoff promozione per la B1 non sorride alla Pallavolo San Giorgio di coach Matteo Capra sconfitta in tre set dalle trevigiane del Team Conegliano Volley.

L’emozione di un appuntamento importante ed atteso ha giocato un brutto scherzo alle giallobiancoblù, soprattutto nel primo parziale, quando il Team Conegliano si è portato sul 19-8. Arfini e Gilioli provano ricucire il gap (21-13) ma non basta, le padrone di casa chiudono 25-15.

Nel secondo parziale la Pallavolo San Giorgio fatica ad entrare in gara, il Team Conegliano ne approfitta, imponendosi per 25-12. Più lottato il terzo parziale, Tonini un attacco di Tonini regala l’attacco del 10-9, le due formazioni si rincorrono sino al 14-14. La squadra di casa mette la freccia sul 16-14, Guccione tiene in corsa la Sangio, 21-19, poi il Team Conegliano innesta la marcia e chiude 25-21.

Per il passaggio al secondo turno che sarà un triangolare dove si incroceranno le vincenti di Cerea-Villa Cortese e Torbole Casaglia-Uiv Pavia, nella gara di ritorno la Pallavolo San Giorgio deve vincere 3-0 o 3-1 per agguantare il set supplementare. Un risultati diverso qualificherebbe, invece, il Team Conegliano.

Team Volley Conegliano-Pall. San Giorgio 3-0

(25-15, 25-12, 25-21)

Pallavolo Sangiorgio: Arfini 6, Gilioli 7, Chinosi 4, Tonini 6, Guccione 3, Zoppi, Marinucci 5, Erba 2, Perini, Galelli (L), Amadei (L). All. Capra.