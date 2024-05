Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio espugna Piadena e resta al primo posto

Nella difficile trasferta cremonese la Pallavolo San Giorgio Piacentino, capolista del girone E, conquista una vittoria preziosa ed in rimonta la tiebreak

Ventesimo successo in campionato da strappacuore per le giallobiancoblù piacentine che vincono in cinque parziali sul campo di una Tecnimetal combattiva, decisa a sgambettare la capolista, e mantengono un punto di vantaggio sul San Damaso che vince al tiebreak ad Alseno. Decisivo per San Giorgio l’ingresso a gara in corso di Camurri.

La cronaca

Nel primo parziale Piadena prende qualche punto di vantaggio, Tonini e compagne impatta sul 15-15, ma sono le padrone d casa ad avere lo sprinta per chiudere (23-25). L’entusiasmo delle violaazzurro prosegue anche nel secondo set, tuttavia la San Giorgio riesce ad vere lo sprint nel finale, vincendo 23-25.

Il terzo set è stato abbastanza equilibrato nei primo scambi, dopodiché la Tecnimetal è riuscita a chiudere, 25-21. Tecnimetal che si porta sull’8-3 nel quarto set, tuttavia arriva la reazione della Pallavolo San Giorgio che riesce a recuperare il gap ed arrivare sul 21-25. Nel set corto il team piacentino cambia campo sul 3-8 ed allunga sino all’8-13, Piadena tenta un ultimo coda annullando alcune palle match ma la Sangio riesce a chiudere, 11-15, dopo un’autentica battaglia.

Alla squadra di coach Capra servirà una vittoria da tre punti nel prossimo turno contro la BeOne San Martino per chiudere al comando della classifica ed avere nei playoff promozione due possibilità per salire in B1. Come è noto le avversarie saranno o Riccione o Pesaro.

Massimo Gregori, direttore sportivo della Pallavolo San Giorgio

“”E’ stata una gran partita giocata da entrambe le squadre bella e combattuta, loro hanno giocato molto soprattutto nell’aspetto della difesa perché non hanno fatto cadere nulla. E’ stata un’alternanza di emozioni vedendo il risultato tra Alsenese e San Damaso, ed è stata una prova di maturità da parte della squadra”.

Tecnimetal Piadena-Pall. San Giorgio 2-3

(25-23 23-25 25-21 21-25 11-15)

Pall. San Giorgio: Amadei (L), Erba 2, Polletta 1, Sangiorgi, Marinucci 14, Gilioli 11, Camurri 17, Galelli (L), Lunardini, Tonini 16, Arfini 10, Cossali 13, Zoppi 5. All. Capra.

Classifica

Pall. San Giorgio 60 punti; San Damaso 59; Cerea 52; Pall. Alsenese 50; Be One San Martino, Volley Davis 2c 43; Piadena 42; Moma Anderlini 37; Galaxy Volley 36; Soliera 33; Top Volley 26; Mirandola 23; Viadana 15; Spakka Volley 2.

Verdetti

Pallavolo San Giorgio e San Damaso ai playoff. Top Volley, Mirandola Viadana e Spakka Volley retrocesse in serie C.