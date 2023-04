Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio supera Anderlini e stacca il pass per i playoff promozione

Coach Capra festeggia la panchina numero 100 centrando un traguardo storico e l’imbattibilità casalinga in regular season. Serviva una ‘sporca ultima vittoria’ alla formazione giallobioancoblù per centrare i playoff che valgono il salto in B1 e quella meta è arrivata. Una gara, mille emozioni dove non è stato un viaggio di piacere in cui la tensione l’ha fatta da padrona, specialmente nel primo set poi sciolto il nodo gordiano, la Pallavolo San Giorgio come le falangi macedoni verso l’Asia Minore, guidate da Alessandro Il Grande, hanno tracimato punti sino a superare la poco accomodante formazione modenese.

Coach Matteo Capra festeggia così la sua panchina numero 100 con una vittoria e la squadra ha mantenuto l’imbattibilità casalinga nella regular season. La Pallavolo San Giorgio in quattro stagioni in B2 ha raggiunto i playoff per la seconda volta, la prima è stata nel 2020/2021.

La partenza è stata contratta per le piacentine. Il punteggio è stato equilibrato sino all’8-8, l’Anderlini ha preso qualche punto di vantaggio, 13-15, allungando nel finale di set, 17-23, chiudendo 20-25. Riordinate le idee, trascinate dal pubblico delle grandi occasioni, le giallobiancoblù prendono il break sul 13-10, il gap sale sino al 19-14, l’Anderlini resta in scia, 22-21, poi Tonini chiude il discorso, 25-21. Caricata dal pareggio nei set, la Pallavolo San Giorgio, nel terzo e quarto parziale vincono agilmente. La fast di Zoppi certifica la qualificazione ai playoff che prenderanno il via il 13 maggio con il primo turno.

Nella prossima giornata, l’ultima di campionato, la Pallavolo San Giorgio vorrà chiudere la stagione con successo sul campo della Pol. Riva Suzzara, penultima in classifica, in attesa di conoscere l’avversario dei playoff che sarà la seconda formazione classificata del girone E e potrebbe essere il Team Volley Conegliano Veneto da Treviso, oppure la Pallavolo Sangiorgina (coincidenza) di San Giorgio di Natisone, squadra dalla provincia di Udine. Ad un turno dalla fine le venete sono in vantaggio di un punto, 55 contro 54.

Pallavolo San Giorgio-Moma Anderlini Modena 3-1

(20-25, 25-22, 25-11, 25-14)

Pallavolo Sangiorgio: Arfini 13, Gilioli 10, Chinosi 4, Tonini 17, Guccione 9, Zoppi 11, Marinucci 3, Erba4 , Perini, Galelli (L), Amadei (L). All. Capra.

Classifica

Fumara Everest MioVolley* 71 punti; Pall. San Giorgio 57; Cai Volley Stadium Mirandola 50; Arbor Interclays 42; Davis 2c 44; Volley Inzani 38; Rossetti Market Conad Alsenese 37; Giusto Spirito Rubiera 33; Moma Anderlini Modena 33; Fos Wimore Cvr 31; Calanca Persiceto 26; Pol. Riva 24; Inox Meccanica Rivalta 21 Vtb Aredici Bologna 12.

Verdetti

Fumara MioVolley promossa in B1; Pallavolo San Giorgio ai playoff; Calanca Persiceto, Pol. Riva, Rivalta e Vtb Bologna retrocesse in serie C.