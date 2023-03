Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio supera la VTB Bologna in cinque set

La quinta giornata del girone di ritorno sorride alla Pallavolo San Giorgio Piacentino che tra le mura amiche supera la giovane formazione felsinea al tiebreak.

L’inizio gara è equilibrato. La squadra di casa prende qualche punto di vantaggio, 14-12, e lo mantiene sino al 22-17. La Vtb, sfruttando un buon turno al servizio e qualche errore di troppo delle piacentine impatta, 22-22. La Sangio si porta sul 24-23 ma non concretizza la palla set, si va ai vantaggi, Bologna ne annulla altre e poi chiude 28-30.

Nel secondo parte la reazione della squadra di casa che riesce a prendere un break di vantaggio, 12-8 e 14-11; le ospiti pareggia i conti sul 19-19 mettendo la freccia sul 20-21, tuttavia la Sangiorgio riesce in extremis a ribaltare lo score e chiude 25-23. Il terzo set è dominato dalle felsinee, 16-25, le piacentine con Guccione in campo per non mollano e vincono agilmente il quarto portando l’incontro al quinto set.

Nel tiebreak la Pallavolo San Giorgio cambia campo sull’8-5, la Vtb conquista il pareggio sul 10-10 ma la squadra di casa ha la lucidità necessario per riprendere le redini del gioco e vincere l’incontro (15-11).

Con questa vittoria la Pallavolo San Giorgio mantiene il terzo posto in classifica con 37 punti ed accorcia sulla Cai Mirandola, seconda in classifica, a solo quattro punti e prosegue il sogno di riuscire a centrare i playoff promozione nei quali passeranno le seconde formazioni degli undici gironi di B2 e la migliore terza, in base alla classifica avulsa e mantenere l’imbattibilità casalinga.

Pallavolo San Giorgio-Vtb Aredici Bologna 3-2

(28-30, 25-23, 16-25, 25-10, 15-11)

Pallavolo Sangiorgio: Camurri, Arfini 17, Gilioli 15, Chinosi 1, Tonini 21, Guccione 9, Zoppi 11, Marinucci 3, Erba, Perini, Galelli (L), Amadei (L). All. Capra.

Classifica

Fumara Everest MioVolley 53 punti; Cai Volley Stadium Mirandola 41, Pall. San Giorgio 37, Arbor Interclays 33; Volley Inzani 29; Giusto Spirito Rubiera 28, Davis 2C 27; Rossetti Market Conad Alsenese, Fos Wimore Cvr 25, Moma Anderlini Modena 20, Polriva, Calanca Persiceto 14; Inox Meccanica Rivalta 12, Vtb Aredici Bologna 8.