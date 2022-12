Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio superata dal Galaxy Volley

Una Pallavolo San Giorgio incerottata e ranghi ridotti perde a Collecchio contro il Galaxy Volley in solo tre. Prosegue il mal di trasferta della formazione di coach Capra, superata per la terza volta consecutiva lontana dal palazzetto dello sport di San Giorgio Piacentino

Nulla da fare per la Pallavolo San Giorgio nella trasferta parmense di Collecchio. Perini e compagne sono state sconfitte in tre set dalla Galaxy Volley, al termine di una gara a senso unico. Coach Capra, causa le assenze di Camurri, Guccione e Tonini, ha dovuto schierare una formazione obbligata Erba-Chinosi, Arfini-Gilioli, Zoppi-Marinucci e Galelli in seconda linea. L’inizio gara è favole alla squadra di casa che innesta subito la sesta marcia portandosi sul 3-8; Gilioli prova a suonare la carica, 6-12, ma è il Galaxy a dettare i tempi del gioco sino al 13-25. Il secondo è stato più equilibrato sino all’11-12 poi il Galaxy ha preso il largo, infilando il break del 16-25; il terzo e conclusivo parziale sulla falsa riga del precedente con Collecchio che vince a 16.

Nella prossimo turno, l’ultimo del 2022, la Pallavolo San Giorgio ospiterà il Giusto Spirito Rubiera. Appuntamento a sabato 17 dicembre alle ore 18.

Galaxy Volley Collecchio-Pallavolo San Giorgio 3-0

(25-13, 25-16, 25-15)

Pallavolo Sangiorgio: Camurri, Arfini 8, Gilioli 6, Chinosi 4, Tonini, Guccione, Zoppi 5, Marinucci 8, Erba, Perini, Galelli (L), Amadei (L), Boaron. All. Capra.

Classifica

Fumara Miovolley 27 punti (9-0); Cai Volley Stadium (8-2) 25; Davis Veman 2c 20 (6-4); Pall. San Giorgio 19 (6-4) 19; Arbor Interclays Reggio Emilia 18 (6-4); Galaxy Inzani Parma 16 (6-4); Moma Anderlini Modena 15 (5-5); Giusto Spirito Rubiera 15 (5-5); Fos Wimore 12 (4-5); Rossetti Market Conad Alsenese (4-5) 11; Pol. Riva (3-5) 10; Inox Meccanica sul Mincio (3-5) 8; Calanca Persiceto 6 (2-7); Vtb Aredici Bologna 4 (1-9).

Serie D – Il Volley SangioPode sconfitto in casa

Nella penultima giornata del girone d’andata la formazione di coach Dal Monte esce sconfitta in quattro set dal Montebello

Si ferma a due la striscia di vincente del Volley SangioPode, dopo i successi contro Carpaneto e Mio Volley, la squadra di coach Danilo DalMonte in emergenza di organico viene superata in rimonta dal team parmense del Montebello. Vinto il primo parziale, Guienne e compagne sono sempre rimaste in gara ma non sono state in grado di chiudere i punti decisivi nei successivi.

Volley SangioPode-U.s Montebello 1-3

(25-23, 23-25, 22-25, 18-25)

Volley SangioPode: Cappellini, Ordiano, Montesi, Carini, Dallarda, Guienne, Pighi, Fanzini, Di Cintio, Boaron, Milosevic, Boselli, Poggi, Mincheva, Freschi. All. Dalmonte.