Volley, Serie B2 – Pallavolo San Giorgio affronta Villa Cortese nella prima sfida del triangolare

Lasciata alle spalle l’incredibile ed epica ‘remuntada‘ contro il Team Conegliano Volley, la Pallavolo San Giorgio si appresta ad affrontare la prima gara del triangolare che vale il pass per la promozione in B1

Sabato 27 maggio, alle ore 18.30, tra le mura amiche del palazzetto dello sport di San Giorgio Piacentino, le giallobiancoblù affronteranno il Gso Villa Cortese, squadra milanese, nella prima giornata del triangolare finale che se vinto spalancherà le porte della B1, terza categoria nazionale del volley. Oltre alla Sangio ed alle lombarde, è presente un’altra squadra lombarda, l’Uiv Pavia.

Seconda classifica del girone C con 65 punti (21 vittorie e 5 sconfitte), il Gso Villa Cortese nel primo turno playoff ha eliminato con un doppio 3-0 le veronesi della Pallavolo Cerea. Società storica Villa Cortese negli anni d’oro tra il 2008 ed il 2013 ha partecipato al massimo campionato arrivando a due finali Scudetto (2011 e 2012) e vincendo 2 Coppe Italia.

Le avversarie

Punti di forza della squadra, guidata da coach Massimo Lualdi (padre di Giuditta, giocatrice della Uyba di A1) sono la giovane alzatrice Anna Lualdi (nipote), un passato in A2 alla Tecnoteam Albese e Futura Volley Giovani Busto Arsizio e la schiacciatrice Clarissa Elli e la centrale Giulia Rigon, giocatrici esperte che conoscono il campionato di B2.

La Pallavolo San Giorgio sulle ali dell’entusiasmo cercherà di centrare nuovamente un’altra impresa in questa stagione. Non sarà una gara semplice, Perini e compagne vorranno vincere per mantenere l’imbattibilità stagionale tra le mura amiche.

Dirigeranno l’incontro Giuseppe Cinquepalmi e Salvatore Nibali. L’incontro a partire dalle 18.30 sarà trasmesso via Facebook sulla pagina di Obiettivo Volley.

