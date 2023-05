Volley, Serie B2 – Pallavolo San Giorgio, incredibile remuntada al Golden set e vola in finale playoff

Non succede ma se succede! La Pallavolo San Giorgio rimonta e recupera il 3-0 di gara alla Zoppas Arena di Conegliano Veneto, superano il Team Conegliano per 4-0 dopo il set supplementare, scrivendo un’altra incredibile ed epica pagina di una stagione che sarà sicuramente ricordata a lungo!

La compagine piacentina per battere le trevigiane avrebbe dovuto vincere tre set ed al massimo perderne uno per arrivare al Golden set. Dopo una gara praticamente perfetta sia da un punto di vista mentale sia da un punto di vista tattico è riuscita nell’impresa. Prima del fischio d’inizio è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare le vittime dell’alluvione in Romagna.

La formazione di coach Matteo Capra, ridotta ai minimi termini di organico e trascinata da un pubblico che ricorda la Bombonera di Buones Aires, gioca una solida ed attenta dove ha mostrato la qualità dei singoli all’interno di un collettivo collaudato. Bene Erba nella distribuzione dei palloni in attacco e Greta Galelli granitica in seconda linea.

La cronaca

Parte forte l squadra di casa: Gilioli sigla il 7-3 e Marinucci il 14-8. Il turno al servizio di Gilioli piega la resistenza del Team Conegliano (19-10) che tenta un disperato colpo di coda nel finale ma Tonini chiude 25-17. Più combattuto il secondo parziale: Zoppi pareggia i conti sul 9-9 e dalla linea di servizio sigla il 12-11. Coach Capra getta mischia Guccione che ricambia la difudcia realizzando il 17-16 mentre Tonini e Gilioli portano a due le lunghezze di vantaggio della squadra di casa, 22-20. Un servizio vincente di erba regala il 24-21, il Team Conegliano annulla un set point e Guccione segna il 25-22. Sulle ali dell’entusiasmo la Sangio domina il terzo parziale. Un muro di Zoppi certifica il 18-10, Arfini ben innescata da Erba segna il 24-12. Zoppi porta l’incontro al set supplementare.

La partenza è fulminante, 8-2 al cambio campo. Il Team Conegliano recupera qualche punto, 9-5 e la San Giorgio chiama tempo. La pausa ha permesso alle giallobiancoblù di rientrare in gara, 11-7 e 14-9 con un attacco di Gilioli. Un muro di Guccione griffa il 15-10 e la titanica impresa della Pallavolo San Giorgio che conquista il triangolare finale per la promozione in B1 dove affronterà il Gso Villa Cortese (Milano) e l’Uiv Pavia.

Massimo Gregori, direttore sportivo della Pallavolo San Giorgio

“Avevamo chiesto alle ragazze di giocare come sono capaci ed hanno giocato la gara migliore dell’annp. Non è stato assolutamente facile vincere tre per poi conquistare il set supplementare. Un grazie particolare al nostro caloroso pubblico. Siamo in finale e ce la giochiamo una gara alla volta come abbiamo fatto sempre in questi mesi”.

Pall. San Giorgio-Team Volley Conegliano 4-0

(25-17, 25-22, 25-12, golden set 15-10)

Pallavolo Sangiorgio: Arfini 11, Gilioli 15, Chinosi, Tonini 21, Guccione 8, Zoppi 7, Marinucci 5, Erba 3, Perini, Galelli (L), Amadei (L). All. Capra.

