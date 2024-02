Volley, Serie B2 – Rossetti Market Conad a caccia di riscatto a Mirandola

Prima di due trasferte consecutive per la Rossetti Market Conad, di scena domani (sabato) alle 18 a Mirandola contro il Drago Stadium nella seconda giornata di ritorno del girone E di B2 femminile. La formazione piacentina è reduce dall’inatteso scivolone casalingo di inizio seconda metà di campionato contro Soliera (0-3), che è costato il primato provvisorio alle gialloblù allenate da Federico Bonini e Paolo Bergamaschi, con la vetta occupata ora dalla Zerosystem con una lunghezza di margine. In casa Rossetti Market Conad alto è il tasso di riscatto desiderato nell’occasione contro un avversario di bassa classifica ma che ha qualità importanti per la categoria.

La classifica

Zerosystem 33, Rossetti Market Conad 32, San Giorgio 31, Isuzu Cerea 29, Be One, Volley Davis 2C, Galaxy Collecchio 24, Tecnimetal Piadena 21, Hydroplants Soliera150 20, Moma Anderlini Modena 19, Drago Volley Stadium Mirandola 16, Top Volley Verona 12, Viadana Volley 9, SpakkaVolley Spacer 0.