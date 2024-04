Volley, Serie B2 – Rossetti Market Conad cede in quattro set nel derby contro San Giorgio

Derby piacentino di ritorno amaro per la Rossetti Market Conad in B2 femminile, con le gialloblù di Alseno che hanno ceduto in quattro set alle padrone di casa del San Giorgio, prime della classe e che consolidano il primato del girone E dopo aver perso all’andata il primo atto.

La squadra del presidente Stiliano Faroldi era arrivata all’appuntamento dopo il cambio al timone deciso dalla società, con Federico Bonini che aveva passato il testimone al vice Paolo Bergamaschi. La sfida provinciale ha visto tre set combattuti, mentre l’ultimo è stato un monologo della squadra di Capra.

Il ko complica ulteriormente i piani-play off di Falotico e compagne (quest’anno vincitrici della Coppa Italia di B2 femminile), che vedono aumentare rispettivamente a nove e a sette lunghezze il divario dai primi due posti, occupati dallo stesso San Giorgio e dalla Zerosystem. Il tutto quando mancano quattro giornate al termine e i punti complessivamente in palio sono dodici.

L’analisi di coach Bergamaschi

“Complimenti a San Giorgio che ha dimostrato con forza il primato in classifica, a tratti siamo stati belli, in ricezione abbiamo fatto un po’ più fatica del solito, qualche volta anche in difesa ma ci sono i meriti dell’avversario, ho chiesto alle ragazze di dare tutto e han provato a rimettere in sesto la partita. Purtroppo non ci siamo riusciti, ora mancano quattro partite, ci sono dodici punti a disposizione, è vietato mollare e cercheremo fino in fondo di fare più punti possibili per non arrenderci. Ora da martedì penseremo alla partita di sabato in casa contro Galaxy Collecchio (ore 20,30), dobbiamo continuare a lavorare e tenere alto il ritmo. Il prossimo obiettivo sarà tornare a conquistare una vittoria piena ad Alseno che manca da un po’ di tempo”.

SAN GIORGIO-ROSSETTI MARKET CONAD 3-1

(25-21, 20-25, 25-23, 25-15)

SAN GIORGIO: Zoppi 3, Erba 6, Gilioli 9, Marinucci 13, Tonini 13, Arfini 12, Galelli (L), Polletta 3, Sangiorgi, Camurri 3, Cossali 12. N.e.: Lunardini, Boaron, Amadei (L). All.: Capra

ROSSETTI MARKET CONAD: Frassi 11, Bernabè 18, Spagnuolo 14, Scurzoni 8, Neri 4, Falotico 7, Toffanin (L), Marchesi 1, Pieroni, Palazzina, Gandolfi 1. N.e.: Agostini, Tartari, Bozzetti (L). All.: Bergamaschi