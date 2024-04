Volley, Serie B2 – Si separano le strade tra Pallavolo Alsenese e coach Federico Bonini

Si separano le strade tra la Rossetti Market Conad e l’allenatore Federico Bonini, a cui vanno i saluti e i ringraziamenti per le quasi due stagioni intere sulla panchina gialloblù di B2 femminile culminate con la recente conquista della Coppa Italia di categoria a Campobasso.

La decisione della società arriva a pochi giorni dal ko interno contro Top Volley (2-3), con la Rossetti Market Conad al quarto posto a -4 dalla Zerosystem seconda (a oggi ultima qualificata ai play off) e a sei lunghezze dalla capolista San Giorgio, che sabato alle 18 attenderà le gialloblù nel derby piacentino nel quint’ultimo appuntamento stagionale di regular season.

“Ringraziamo Federico per il lavoro e l’impegno profuso in queste due stagioni e per la conquista della Coppa Italia. Rimarrà un ricordo indelebile nella storia della società. In campionato, purtroppo, i risultati del girone di ritorno non sono soddisfacenti e a oggi ci escludono dai play off, dato che la squadra è stata costruita per puntare alla B1.

Non addossiamo tutte le colpe all’allenatore, perché è normale vengano ripartite tra tutti, ma spesso nello sport a pagare è questa figura. Speriamo che questa decisione serva di impulso e metta la squadra di fronte alle proprie responsabilità. Mancano cinque giornate al termine. Ci sono due scontri diretti e proveremo a raggiungere i play off, anche se le speranze ora sono affievolite. Confidiamo nella capacità di reazione delle ragazze“.

Nelle prossime ore verrà comunicata la nuova guida tecnica della Rossetti Market Conad.