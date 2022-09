Volley, Serie C – Il Busa Trasporti conferma gli opposti Chiara Moretti e Lara Boselli

Il Busa Trasporti MioVolley cerca continuità nel reparto opposti dove arrivano le conferme di Chiara Moretti e Lara Boselli, giocatrici che hanno saputo mettersi in mostra nei precedenti campionati di serie C e under 19 Provinciale.

Chiara Moretti inizierà la terza stagione in maglia MioVolley

«Ho trascorso il secondo anno in maglia MioVolley con serenità: mi sono divertita ed ho avuto più possibilità di entrare in campo e mettermi in gioco, staff e compagne mi hanno sempre sostenuta anche nei momenti difficili. In questo terzo anno di serie C punto a migliorarmi ulteriormente sotto diversi punti di vista: primo tra questi è l’aspetto tecnico perfezionando soprattutto colpo d’attacco, muro, battuta ed imparando anche tattiche nuove. Un secondo obiettivo che voglio raggiungere è il potenziamento muscolare, vorrei poi maturare un carattere più forte e deciso ed, infine, divertirmi insieme a tutta la squadra».

Nel reparto di posto due ci sarà anche Lara Boselli

«Sono arrivata l’anno scorso a Gossolengo piena di buoni propositi: ero reduce dalla stagione con la Pallavolo Alsenese, tra mille allenamenti e tanta strada percorsa tra la serie B1 e l’under 19 regionale: moltissimi sacrifici e poche apparizioni in campo nella categoria nazionale.