Volley, Serie – Per la Canottieri Ongina ostacolo-Colombo Genova

A caccia del tris. In serie B maschile la Canottieri Ongina insegue la terza vittoria stagionale e consecutiva nel girone A ospitando domani (sabato) alle 18 a Monticelli contro il Colombo Volley Genova, che arriva in riva al Po con 7 punti, uno in più dei gialloneri piacentini, reduci dal doppio 3-0 contro Fas Albisola e Sant’Anna Tomcar.

L’avversario

Il Colombo Volley Genova è allenato dal giovane coach Lorenzo Bottaro e ha iniziato molto bene l’avventura in campionato. Dopo il punto conquistato all’esordio in casa contro Alba, i genovesi hanno fatto bottino pieno contro le due compagini spezzine (3-1 a La Spezia contro l’Npsg e 3-0 in casa contro Zephyr Mulattieri).

Dove seguire il match

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.