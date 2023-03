Volley, Superlega – La Gas Sales Piacenza batte Padova e chiude la stagione al 6° posto. Ai quarti playoff ci sarà Modena

Gas Sales Piacenza chiude la Regular Season al sesto posto in classifica. E nei Play Off Scudetto, che prederanno il via nel prossimo week end, affronterà in Gara 1 dei Quarti di Finale al PalaPanini la Valsa Group Modena, terza in graduatoria al termine della Regular Season.

Nell’ultima gara di Regular Season Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, dopo aver festeggiato davanti al pubblico amico la Coppa Italia vinta a Roma, è tornata al successo dopo due sconfitte, una in campionato ed una in Cev Volleyball Cup, contro la Pallavolo Padova arrivata a questo ultimo appuntamento della stagione regolare con la salvezza matematicamente già conquistata.

La partita

Primo set vinto senza particolari problemi, un secondo parziale in cui Padova ha battuto molto bene mettendo in crisi la ricezione biancorossa e gli altri due set mai in discussione. E alla fine festa grande per Leal e Lucarelli in mezzo agli oltre cento brasiliani della Comunità Brasiliana del Nord Italia venuti a vedere la partita.

Ora testa alla sfida di mercoledì con il Roeselare, gara di ritorno della Semifinale di Cev Volleyball Cup: per andare in finale bisogna vincere 3-0 o 3-1 e quindi aggiudicarsi anche il Golden Set.

Brizard (Capitano Gas Sales Piacenza)

“Volevamo questa vittoria per chiudere al meglio la stagione regolare, ora la testa è alla gara di mercoledì di Coppa Cev e quindi penseremo a Modena. Una serie che potrà essere lunga ma noi saremo pronti. Con Padova nel secondo set abbiamo faticato in ricezione ma Padova ha battuto molto bene come noi abbiamo fatto nel primo set”.

GAS SALES PIACENZA – PADOVA 3-1

(25-15, 18-25, 25-21, 25-21)

GAS SALES PIACENZA: Caneschi 12, Brizard, Lucarelli 14, Simon 3, Romanò 19, Leal 18, Scanferla (L), Recine, Gironi, de Weijer, Alonso 5. Ne: Basic, Hoffer (L), Cester, de Weijer. All. Botti.

PALLAVOLO PADOVA: Takahashi 14, Volpato 2, Saitta 2, Desmet 1, Crosato 9, Petrovic 8, Zenger (L), Asparuhov 11, Cengia, Guzzo 2, Zoppellari, Canella 1, Gardini. Ne: Lelli (L). All. Cuttini.