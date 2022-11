Volley, Superlega – La Gas Sales Piacenza rialza la testa e sbanca Taranto: 3-0

Torna alla vittoria la Gas Sales Piacenza che nella sesta giornata di andata di SuperLega a Taranto fa bottino pieno. Un 3-0 senza storia, solo nel terzo set Taranto ha tenuto testa ai biancorossi bravi a riprendersi dopo un attimo di sbandamento a metà parziale. Ma nei primi due set i biancorossi non hanno rischiato nulla. Bene in battuta la squadra biancorossa mentre a muro non è stata una grande serata, solo due entrambi di Simon. Ottimo l’attacco, un 71% finale con tutti gli attaccanti oltre il 65%. Ottimo Scanferla in seconda linea. Gara positiva per Brizard autore di otto punti e che, tra l’altro, ha chiuso la gara con un ace. In tribuna Fefè De Giorgi commissario tecnico della nazionale e Vincenzo Fanizzi, commissario tecnico dell’Under 22.

Le parole di Leonardo Scanferla

“Sono contento della mia prestazione ma soprattutto della vittoria ottenuta dalla squadra su un campo non certo facile. Abbiamo reagito bene nel terzo set quando qualche errore c’è stato, ora dobbiamo continuare così. Abbiamo iniziato al meglio una settimana molto impegnativa”.

Sottolinea Lorenzo Bernardi

“Determinate cose molto bene la fase di attacco molto buona e quando chiudi con un 71% significa che il palleggiatore ha fatto una partita positiva. A muro si poteva fare di più, non possiamo pensare di risolvere tutti i problemi in un solo momento ma questa squadra diventerà molto forte”.

GIOIELLA PRISMA TARANTO-GAS SALES PIACENZA 0-3

(16-25, 19-25, 23-25)

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Falaschi, Loeppky 8, Larizza 3, Stefani 11, Antonov 11, Gargiulo 2, Rizzo (L), Cottarelli, Ekstrand, Andreopoulos. Ne: Pierri (L). All. Di Pinto.

GAS SALES PIACENZA: Lucarelli 11, Simon 7, Romanò 11, Leal 16, Caneschi 3, Brizard 8, Scanferla (L), Gironi, Recine, Cester. Ne: Basic, Hoffer (L), Alonso, de Weijer. All. Bernardi.

Arbitri: Cesare di Roma, Carcione di Roma.