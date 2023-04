Volley, Superlega – La Gas Sales Piacenza rifila un altro 3-0 a Modena e rimanda tutto a Gara 5

Gas Sales Piacenza vince in poco meno di un’ora e mezza di gioco Gara 4 e impatta la serie dei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto. Modena è battuta per la seconda volta nel giro di una settimana con il massimo dello scarto e si allunga la vita in questi Quarti di Finale. Dopo aver perso le prime due partite al tie break e sempre sul filo di lana, i biancorossi hanno prima dominato a Modena domenica scorsa e quindi anche al PalabancaSport hanno di fatto messo all’angolo la formazione modenese.

Fase break che ha funzionato al meglio, correlazione muro e difesa pure. Gas Sales Bluenergy Volley ha sempre avuto in mano il pallino del gioco fin dall’inizio del primo set dove si è trovata a condurre 9-2. Modena ha cercato la reazione nel secondo parziale quando è stata avanti anche di tre lunghezze ma Piacenza non è indietreggiata di un millimetro, ha recuperato e quindi lasciato ai blocchi gli avversari.

“Abbiamo giocato una grande partita mettendo subito in difficoltà i nostri avversari ma non abbiamo fatto ancora nulla, si riparte da zero a zero e Gara 5 sarà una vera e propria finale. Abbiamo lavorato bene in settimana, siamo cresciuti nella fase break e soprattutto nelle ultime due partite a muro e in difesa, Romanò è stato per tutta la stagione il nostro punto di riferimento sia in attacco che in battuta, lo è ancora. Adesso abbiamo una settimana di tempo per recuperare e preparare una partita che sarà bellissimo giocare”.