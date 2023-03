Volley, Superlega – Reazione Gas Sales Piacenza! I biancorossi espugnano Modena e allungano la serie

Gas Sales Piacenza espugna per la prima volta in stagione il PalaPanini e allunga la serie dei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto. Domenica al PalabancaSport si giocherà Gara 4, un’altra partita da vincere per continuare il cammino verso il tricolore.

Dopo due gare terminate al tie break, Gara 3 è stata un assolo dei biancorossi che di fatto sono sempre stati avanti in ogni parziale nonostante una ricezione non sempre precisissima. Modena il naso lo ha messo avanti per la prima volta nella partita solo a metà del terzo set. Ma è stato un attimo, Piacenza non si è disunita e ha saputo prima impattare e poi staccare gli avversari. Gara attenta a muro e in difesa quella di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che nel momento più difficile della stagione ha saputo fare quadrato e ritrovare continuità e punti.

Robertlandy Simon (centrale Gas Sales Piacenza)

“Il lavoro paga, abbiamo lavorato tantissimo in questi giorni, sto imparando a lavorare anche con il dolore ma voglio essere di grande aiuto a questa squadra, a questo gruppo. In pochi giorni può cambiare tutto, lo si è visto anche in questa occasione, abbiamo giocato una grande partita e vinto di squadra. Uno ci spera di riuscire a ribaltare il risultato, venire qui a Modena e vincere come abbiamo fatto noi in questa occasione non è facile, adesso siamo sul 2-1 e domenica giochiamo in casa, tutto può succedere. Lavoriamo e non pensiamo ad altro”.

VALSA GROUP MODENA – GAS SALES PIACENZA 0-3

(21-25, 22-25, 23-25)

VALSA GROUP MODENA: Rinaldi 6, Stankovic 8, Mossa De Rezende Bruno, Ngapeth 14, Sanguinetti 3, Lagumdzija 11, Rossini (L), Sala, Marechal, Rousseaux, Bossi. Ne: Gollini (L), Krick, Salsi. All. Giani.

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Lucarelli 7, Simon 10, Romanò 6, Leal 15, Caneschi 11, Brizard, Scanferla (L), Recine 1, Basic. Ne: Hoffer (L), Gironi, Alonso, Cester, de Weijer. All. Botti.