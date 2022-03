Volontariato in Onda, ospite l’Associazione Amici dell’Hospice: “E’ aumentato tanto l’interesse sulle cure palliative” – AUDIO

L’Associazione Amici dell’Hospice, nata 2006 per sostenere l’Hospice di Borgonovo Val Tidone e le cure palliative, è stata la protagonista della puntata di Volontariato in Onda, l’appuntamento informativo realizzato da Radio Sound in collaborazione con Csv Emilia – Centro Servizi per il Volontariato di Piacenza.

Dalla nascita dell’Hospice di Borgonovo l’associazione– spiega la nuova presidentessa laria Luppini – si è raccolto attorno a questo centro, divenuto poi un’eccellenza, un gruppo di persone. Ad oggi siamo circa in una trentina di volontari.

Recentemente c’è stato un rinnovo del direttivo

Sì, anche un allargamento. Infatti abbiamo aggiunto anche due consiglieri, per garantire continuità all’associazione e per la formazione di nuovi volontari che poi in futuro si occuperanno di quella che è un’organizzazione complessa. Infatti come ben sappiamo il volontariato ha anche tutta una parte di gestione che richiede un grande impegno.

In cosa consiste la vostra attività?

In due tipi di volontariato. C’è quello di relazione vicino agli ospiti e familiari della struttura e un altro legato all’organizzazione degli eventi e della raccolta fondi.

C’è sempre più interesse per le cure palliative

Sì, prima c’era quasi timore a parlarne mentre adesso l’interesse è tanto. Anni fa eravamo noi volontari ad avvicinarci ai cittadini per dare informazioni, mentre ora è il contrario. Infatti arrivano domande su cosa consiste l’Hospice e sulle cure palliative. Questo è un passaggio fondamentale a livello sociale.

Volontariato in Onda, ospite l’Associazione Amici dell’Hospice

L’associazione

Amici dell’Hospice è un‘associazione iscritta da anni allo SVEP, Centro di Servizi per il Volontariato di Piacenza.

I volontari in Hospice aiutano nell’assistenza diretta agli ospiti, danno sostegno ai loro familiari e collaborano nella gestione della Casa. Organizzano manifestazioni ed eventi per promuovere la conoscenza dell’Hospice, per sensibilizzare la comunità sui temi della malattia e delle cure palliative, per rendere partecipi ospiti, familiari e cittadini della vita in tutte le sue dimensioni. Raccolgono fondi per supportare i costi dell’Hospice e integrare il livello di assistenza offerto, completando le attrezzature e gli arredi della Casa, sostenendo il costo dei progetti di miglioramento del servizio e della formazione continua degli operatori e dei volontari.