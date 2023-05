Presentazione del volume di Valeria Poli sul patrimonio architettonico di Piacenza il 17 maggio

Presentazione del volume di Valeria Poli sul patrimonio architettonico di Piacenza.

Mercoledì 17 maggio, alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini, in Sala Panini, appuntamento, per iniziativa della Banca di Piacenza in collaborazione con l’Ordine degli architetti della provincia di Piacenza (per gli iscritti all’Ordine, l’incontro vale 1 credito per la formazione professionale), con la presentazione del volume di Valeria Poli “La trasformazione del patrimonio architettonico a Piacenza” (Edizioni LIR).

La pubblicazione sarà illustrata dall’autrice, che tratterà dell’Età dei restauri (XIX e XX secolo). La partecipazione è libera (precedenza ai Soci e ai Clienti della Banca) con prenotazione (relaz.esterne@bancadipiacenza.it – tf 0523 542357).

