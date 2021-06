Women, uno spettacolo di donne, a Palazzo Farnese il 3 luglio

Women, uno spettacolo di donne, nel cortile di Palazzo Farnese il 3 luglio alle 21 30. Lo spettacolo proposta da ” I Viaggiatori” è divertente, agrodolce e un po’ piccante. In particolare racconterà le tante sfaccettature dell’universo femminile.

Il costo del biglietto è di € 10,00 e il ricavato sarà devoluto a AMOP (Associazione piacentina malato oncologico)

Biglietti

– Online su www.vivaticket.com

– In biglietteria al Teatro Gioco Vita in via San Siro 9, a Piacenza – dalle 10.00 alle 13.00 – da mercoledì a Venerdì

– Il giorno dello spettacolo (2 ore prima dell’inizio) presso il cortile di Palazzo Farnese

Informazioni

Teatro Gioco Vita

Tel. 05233 315578

biglietteria@teatrogiocovita.it

Chi è in possesso dei biglietti acquistati per lo spettacolo (annullato) dello scorso anno deve scrivere a info@iviaggiattori.it