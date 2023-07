“Sono scesa a Modena sul treno diretto a Piacenza lasciando sul mezzo il mio zaino, prelevato poi da un signore a fine corsa”. Silvia ha chiamato Radio Sound per intervenire in diretta e lanciare un appello per ritrovare il suo bagaglio contenente un importante ausilio per i non vedenti.

“Ho chiamato la Polfer a Piacenza e ho scoperto che un passeggero ha portato da loro il mio zaino. Purtroppo non hanno potuto accettarlo perché all’interno non c’erano i documenti riconducibili alla mia persona. Gli agenti quindi hanno detto di portare il bagaglio all’ufficio oggetti smarriti del Comune, ma fino a ieri non è stato portato, immagino per coincidenza con gli impegni lavorativi del passeggero”.

Quali sono le caratteristiche dello zaino?

E’ nero tipo bagaglio a mano di un aereo, medio piccolo. Oltre all’abbigliamento conteneva soprattutto un ausilio importante per una persona non vedente. Si tratta di un rilevatore di colori, quindi è importante ritrovarlo. Per questo faccio un appello e chiedo a chi l’ha trovato di scrivermi a questo mail: silviaz1973@gmail.com .

Zaino contenente un ausilio per i non vedenti smarrito sul treno e prelevato a Piacenza, l’appello di Silvia – AUDIO

Rilevatore di colori

Il rilevatore per i non vedenti riproduce vocalmente il colore riconosciuto attingendo alle principali sfumature di colore. Lo strumento sa riconoscere anche se un colore risulta uniforme.