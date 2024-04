Zanardi (FdI): “Siano fruibili i bagni pubblici in piazza Duomo”

In occasione dell’ultima seduta del consiglio comunale, inerente all’approvazione del rendioconto 2023, Gloria Zanardi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ha presentato un ordine del giorno per impegnare il Sindaco e la Giunta ad impegnare parte dell’avanzo libero affinché in prossimità di Piazza Duomo siano fruibili bagni pubblici a servizio dell’utenza o attraverso la riqualificazione di quelli già esistenti, compatibilmente con i vincoli della Soprintendenza, o valutando soluzioni diverse che possano, in ogni caso, garantire l’accessibilità anche alle persone con disabilità.

Zanardi ha rilevato: “Piazza Duomo è una delle piazze principali della nostra città, sia per la posizione nel cuore del centro storico sia per i punti di interesse che ivi si trovano: la Cattedrale di Santa Maria Assunta e Santa Giustina, il mercato bi-settimanale nelle giornate di mercoledi e sabato, numerosi esercizi commerciali; e nella piazza sono ubicati dei bagni pubblici che ormai da troppo tempo non vengono utilizzati per le condizioni in cui versano e la scarsa accessibilità”.

L’esponente di Fratelli d’Italiaha rappresentato che: “si sta cercando di valorizzare la vocazione turistica della nostra città e si auspica che il numero di turisti sia sempre in crescita; tale circostanza comporta la necessità di assicurare anche a loro dei servizi adeguati; in ogni caso i bagni pubblici sono un servizio di cui possono avere necessità anche tanti piacentini per i quali Piazza Duomo e, in generale, il centro storico è un punto di incontro e ritrovo”.

Nonostante l’assessore Bongioni abbia manifestato la volontà di andare nella direzione auspicata ha dato parere negativo, dunque, la maggioranza ha votato contro la proposta.

Zanardi commenta: “Sono contenta che vi sia l’intenzione dell’amministrazione in tale senso e che si stiano valutando progettualità, tuttavia, proprio per questo, non comprendo la motivazione per la quale non sia stato approvato il mio atto di indirizzo che, peraltro, non era così stringente ma lasciava spazio ad alternative rispetto alle eventuali opere necessarie per garantire i servizi igienici in prossimità di una delle piazze principali della nostra città; oltre le parole e gli intendimenti, occorrerebbero gli impegni concreti ed i fatti”.