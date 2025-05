Zenith Prato – Piacenza LIVE dalle 16:00 su Radio Sound

I biancorossi sono pronti a tornare in campo per l’ultima gara stagionale contro lo Zenith Prato. Il Piacenza si è già matematicamente salvato grazie alla vittoria contro il Tau per 2 reti a 0, mentre i padroni di casa hanno ancora qualche speranza di potersi giocare i playout. Segui la gara dalle ore 16:00 sulle frequenze di Radio Sound.

La probabile formazione

Piacenza (3-5-2): Franzini; Del Dotto, Zucchini, Somma; Napoletano, Andreoli, Tentoni, Palma, Ruiz; D’Agostino, Castelli. All. Rossini.

Il prepartita

A cura di Riccardo Celli