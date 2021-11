Marciapiedi e strade riqualificate: nuovo volto per la zona Belvedere. Tassi: “Risolte problematiche non affrontate da anni”

Con la posa dei nuovi asfalti nelle vie Casella, Cristalli, Bozzini, De Balestrini e Puccini (nel tratto tra la stessa via De Balestrini e via Emmanueli), si è concluso l’intervento di riqualificazione previsto al quartiere Belvedere e che in questi mesi ha interessato la sistemazione dei marciapiedi di 16 vie nella zona.

“E’ stato un intervento molto significativo e atteso dagli abitanti del quartiere che da tempo lamentavano condizioni di progressivo ammaloramento di strade e marciapiedi – commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Tassi – I lavori realizzati sui marciapiedi hanno permesso di risolvere condizioni di scarsa o nulla accessibilità e di pericolo, soprattutto a causa delle ramificazioni sotterranee delle radici degli alberi in diverse di queste vie. Al contempo, i nuovi asfalti permettono una circolazione più sicura, oltre che un maggiore decoro urbano. Purtroppo abbiamo ereditato situazioni di ammaloramento derivanti da anni di incuria e scarsa manutenzione, ma stiamo recuperando, grazie a progetti di riqualificazione su tutta la città che ci hanno consentito di intervenire già su circa 200 strade e marciapiedi dal centro alle frazioni. Colgo l’occasione per ringraziare non solo le ditte, ma anche gli uffici comunali che non hanno mai smesso il prezioso lavoro di progettazione e di presenza sui cantieri”.

Gli interventi sulle carreggiate stradali delle 6 vie del Belvedere, su cui verranno a breve tracciate le segnaletiche orizzontali, hanno interessato una superficie di circa 8370 metri quadri, mentre sui marciapiedi delle vie Puccini, Cristalli, Bozzini, Cilea, Zandonai, Zanella, Castagna, Perosi, Arrigoni, Burali, De Balestrini, Mascagni, Toscanini, Ponchielli, Emmanueli e Bardetti, una superficie complessiva di 6467 metri quadri.