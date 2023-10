Solidarietà, il 14 ottobre “Dona la spesa” in 17 negozi aderenti nel piacentino

Spazio alla solidarietà sabato 14 ottobre con “Dona la spesa”, 17 i negozi aderenti nel piacentino. Si tratta dell’iniziativa di raccolta di beni di prima necessità di Coop Alleanza 3.0, che trasforma un’attività quotidiana come fare la spesa in una scelta di valore per sostenere chi si trova in difficoltà.

In Emilia-Romagna l’appuntamento del 14 ottobre coinvolgerà oltre 170 supermercati e ipercoop di Coop Alleanza 3.0, ed EasyCoop(www.easycoop.com), il servizio di spesa online della Cooperativa.

In Emilia-Romagna, i negozi di Coop Alleanza 3.0 coinvolti nell’iniziativa sono distribuiti come segue:

44 a Bologna e provincia

7 a Forlì-Cesena

13 a Ferrara e provincia

28 a Modena e provincia

17 a Piacenza e provincia

11 a Parma e provincia

19 a Ravenna e provincia

24 a Reggio Emilia e provincia

13 a Rimini e provincia

Complessivamente “Dona la spesa” coinvolgerà oltre 300 punti vendita tra ipercoop e supermercati di Coop Alleanza 3.0.

“Dona la spesa” è organizzata con la rete di volontariato e le istituzioni locali, in collaborazione con oltre 300 realtà locali su tutto il territorio e col sostegno dei soci volontari Coop per la parte di presidio e promozione. Le donazioni andranno in favore di persone e famiglie in difficoltà, rimanendo all’interno di quel territorio.

Sabato 14 ottobre, all’ingresso dei punti vendita, i soci volontari Coop e quelli delle realtà locali aderenti, individuabili grazie alle apposite pettorine, distribuiranno le shopper per la raccolta e un volantino con l’elenco dei prodotti che sarà possibile donare. Si potranno destinare generi di prima necessità non deperibili: olio, tonno e legumi in scatola, farina e zucchero, biscotti e prodotti per la colazione, pasta e riso, alimenti a lunga conservazione, articoli per l’igiene della persona e della casa, e per l’infanzia.

Al link all.coop/donalaspesa tutte le informazioni su questa iniziativa

La prima raccolta di beni di prima necessità del 2023 è avvenuta lo scorso 13 maggio: oltre 200 tonnellate di prodotti di prima necessità, raccolte in 320 punti vendita aderenti della Cooperativa, sono arrivati nelle mani di oltre 350 realtà locali per aiutare famiglie e persone in difficoltà, grazie alla generosità di soci e clienti e al supporto dei volontari. Inoltre, fino al 28 maggio gli utenti di EasyCoop hanno continuato a fornire un contributo concreto, donando alla Comunità di Sant’Egidio 168 box di generi di prima necessità per un totale di quasi una tonnellata, semplicemente con un click sul sito o da App.

L’iniziativa rientra tra le azioni previste dal Piano di sostenibilità di Coop Alleanza 3.0 ispirato ai 17 goal dell’Agenda Onu 2030. In particolare, questa iniziativa risponde agli obiettivi di Equa distribuzione delle risorse.

EasyCoop: il servizio di spesa a domicilio di Coop Alleanza 3.0 è anche solidale

Anche EasyCoop (www.easycoop.com), il servizio di spesa online della Cooperativa partecipa all’iniziativa “Dona la spesa”. Fino al 29 ottobre nelle zone in cui è attivo il servizio di spesa online di Coop Alleanza 3.0, gli utenti potranno donare alla Comunità di Sant’Egidio le box contenenti generi di prima necessità semplicemente con un click sul sito semplicemente sul sito www.easycoop.com,o da App.

Il servizio EasyCoop è attivo in più di 110 comuni distribuiti tra le province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Parma, Ravenna, Forlì e Cesena; in oltre 210 comuni tra Rovigo, Padova, Treviso, Vicenza, Venezia-Mestre.