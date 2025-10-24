Si allontana da una comunità di Pontremoli, ragazzina 15enne trovata dai carabinieri a Piacenza

I carabinieri del Radiomobile di Piacenza hanno concluso con successo un intervento mirato al rintraccio di una giovane ragazza minorenne, allontanatasi senza autorizzazione da una comunità di recupero a Pontremoli (MS).
La scomparsa e le ricerche
Alle ore 22:00 circa del 23 ottobre 2025, la Polizia Ferroviaria di Bologna (POLFER BO) ha richiesto l’intervento dei carabinieri di Piacenza, in quanto si era venuti a conoscenza che una minorenne, di 15 anni, stava viaggiando a bordo del treno regionale n. 2596 in direzione Milano. L’adolescente, problematica, si era allontanata arbitrariamente dalla comunità “Madre Cabrini” di Pontremoli, senza che fosse stata formalmente autorizzata.
Non è ancora chiaro il motivo dell’allontanamento, ma sembra che la giovane fosse diretta verso Milano, probabilmente per raggiungere i genitori, senza che la sua partenza fosse stata autorizzata né dalla struttura né dai tutori legali. I responsabili della comunità di recupero avevano segnalato l’accaduto ai carabinieri del luogo, ma non avevano ancora sporto denuncia formale.
Il ritrovamento
Grazie alla segnalazione ricevuta, i carabinieri del Radiomobile di Piacenza hanno immediatamente predisposto il monitoraggio del treno insieme al capotreno durante la sosta sul binario 3 della stazione ferroviaria piacentina e, alle ore 22:30 circa, la minorenne è stata individuata su una carrozza tranquillamente seduta.
Una volta rintracciata, la 15enne è stata accompagnata in caserma e pur non avendo con sé un documento di identità valido, è stata identificata attraverso un controllo incrociato con i dati elettronici forniti dalla comunità di recupero.
Ciò ha permesso di avvisare ed allertare i genitori della ragazza. I responsabili della comunità di recupero, tramite comunicazione ufficiale via email, hanno dato l’autorizzazione ai genitori di prenderla in custodia, i quali, informati dell’accaduto dai carabinieri piacentini e giunti da Milano, hanno riabbracciato la figlia poco dopo la mezzanotte, quando è stato formalizzato l’affidamento presso il Comando Arma di Piacenza.
L’intervento, tempestivo e preciso della gazzella del Radiomobile, ha permesso di riportare la minorenne in sicurezza, evitando possibili situazioni di pericolo.