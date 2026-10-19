Lesioni, rapina, furti: 35enne marocchino scarcerato e subito espulso

Nel pomeriggio del 17 ottobre, a seguito della scarcerazione anticipata di un cittadino marocchino di anni 35, l’Ufficio Immigrazione ha tempestivamente curato l’attività istruttoria per procedere all’espulsione dal territorio nazionale nella stessa giornata con accompagnamento presso il C.P.R. di Gradisca d’Isonzo (GO) per il successivo trasferimento nel Paese di origine.

Nello specifico, il cittadino straniero, che è risultato aver vissuto nel territorio ligure, aveva un profilo di spiccata pericolosità sociale, con diverse espulsioni e precedenti per lesioni, furto, rapina, ricettazione, resistenza, oltraggio e violenza a P.U.