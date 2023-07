Un successo incredibile quello ottenuto dalla 15° Edizione di DKB Darwin Knew Basketball, che nel weekend tra il 7 e il 9 luglio 2023 ha letteralmente superato ogni aspettativa portando a Fiorenzuola d’Arda (PC) un evento che ha portato i confini di DKB fuori dall’Italia.

Oltre 15 nazioni sono state viste su Fiorenzuola per questo evento di streetball (basket 3×3, sport olimpico dal 2020), con un richiamo sia a carattere locale con Stramlòn, il Torneo Underground e i momenti goliardici, sia a carattere nazionale (con le migliori squadre italiane di 3×3) e a carattere internazionale con una copertura social di milioni di followers in tutto il mondo.

DKB 3×3 è stato catalogato come Torneo Master (uno degli unici 7 in Italia) da parte di FIP e dell’advisor Mastergroup Sport nel circuito ufficiale italiano Estathè 3×3 Streetbasket Circuit.

Venerdì 7 luglio

Inizio con il botto per il DKB, che ha convogliato in Piazzale Darwin ben 30 squadre da 15 giocatori ciascuna per il Palio Ludico Sportivo Stramlòn 2023. Non atleti professionisti, quindi, ma una vera e propria ondata di persone comuni provenienti da bar, negozi, aziende, associazioni ed enti che si è divertita tutta sera, tra goliardia, musica e divertimento, a giocare a 14 attività differenti (tra cui briscola, calciobalilla, tiro libero con forza 4, ping pong, bocce su erba, volano, dart soccer e tanti altri…).

Importante anche la valenza a carattere di sensibilizzazione della serata, con un bonus simpatico dedicato ad Associazione Alzheimer ODV – Piacenza, che è riuscita con il sorriso a sensibilizzare un numero così ampio di persone sul tema della malattia del Morbo di Alzheimer.

In una bella gara, senza alcuna pressione di risultato, al momento delle premiazioni finali, con le prime due squadre chiamate davanti ai ledwall in puro stile ‘’carte di Amici’’, è stato il Bar Derna a superare PFT Eventi per soli 2 punti e a conquistare il palio.

La palma della miglior entrata in stile carnevalesco, un momento goliardico ormai molto sentito, è andata al Bar Darwin, che ha superato al fotofinish Al 25 sotto gli occhi divertiti e stupiti delle tante squadre straniere professionistiche di 3×3 già arrivate in Italia per il giorno seguente.

Sabato 8 luglio

Inizio delle partite a partire dalle ore 10.00, con 26 squadre partecipanti al Challenger Maschile Pro (che avrebbe qualificato 10 squadre al giorno dopo incrociandole con le 6 migliori del Master precedente per un totale di 16), 10 al Challenger Femminile (che avrebbe qualificato 4 squadre al giorno dopo incrociandole con le 4 migliori del Master Femminile precedente) e 24 squadre partecipanti al Torneo Underground (giocatori dalla Serie D fino alle giovanili).

La partecipazione di tante squadre della zona Piacenza – Cremona – Parma – Reggio Emilia al Torneo Underground si è fusa con squadre provenienti da tutta Italia (da Venezia a Torino, da Perugia a Milano e tante altre città) e dall’estero (London Warriors – Gran Bretagna , Montreaux 3×3 – Svizzera , Onil 3×3 – Spagna, BC Ermont, Francia capaci di passare al giorno seguente incrociando le strade anche con il team brasiliano Joinville 3×3, mentre Team Leman, squadra franco-austriaca è stata eliminata già al primo turno).

Ottima anche la partecipazione a livello social, con la squadra femminile spagnola delle TC Panthers 3×3 guidate dalla giocatrice e influencer Ari Geli (2,3 milioni di follower su Tik Tok con 184 milioni di like ai suoi contenuti) che ha dato visibilità su scala internazionale a DKB 3×3.

Il Dunk Contest

Con il calare del sole è arrivato il momento di uno show incredibile, di fronte ad un pubblico incantato e numerosissimo. Il DKB Dunk Contest, la gara delle schiacciate in stile americano, si è aperta con un vero e proprio show artistico grazie alle ballerine di Union Bellaca, al drummer RICK ed a una coreografia che ha visto creare il tricolore italiano sui lati del campo all’entrata degli schiacciatori.

Un livello pazzesco anche in gara, con la presenza di una delle line up migliori a livello mondiale per il 2023; Lipek (5 volte campione del mondo polacco) si è aggiudicato la gara superando nelle finali il portoricano Isaiah Rivera e l’americano Jordan Southerland (ad oggi entrambi nella top 3 mondiale a livello di pro dunker, lavorando anche negli halftime show in NBA) e l’italiano Marco Favretto.

Fuori al primo turno, in una gara dal livello incredibile, l’astro russo nascente Miroslav Eletskii (che ha incantato saltando sopra il tetto di un auto esibendosi in un 360°), il 2 volte campione uscente del DKB Dunk Contest Chris Staples e l’italiano Salvo Caruso, uno dei più acclamati dai più giovani.

Con un After Party affollato nel Party Stage creato ad hoc con la presenza anche della band live Extramondo e del format beer pong Pool Fiction Party, si è chiusa una serata incredibile, che ha catapultato un paese di provincia in un’altra dimensione.

Domenica 9 luglio

Sotto un vero e proprio solleone valdardese, con le temperature a picco, si sono svolte le finali dei vari tornei. Interessantissima la finale del Torneo Underground, che ha visto gli ArmaniComio (Bricchi – Pari – Cabrini – Superina) bissare il successo dello scorso anno superando di sola 1 lunghezza i Fratm (squadra fidentino-parmense).

Nel torneo Master Femminile sono state le padrone di casa del DKB 3×3 (Nori – Smorto – Bernardoni – Togliani) a vincere il loro terzo Master stagionale nella stagione di debutto, con la vittoria ai danni delle campionesse italiane 3×3 in carica delle Tigu 3×3 (Carbonell – Albano – Nezaj – Lucca, dalla Liguria) sotto l’incitamento del pubblico di casa, che ha fatto da ottima cornice alle partite finali al calare del sole.

Nel torneo Master Maschile, terza affermazione consecutiva al DKB 3×3 per gli Onil 3×3 (Gipuzkoa Basket), che con il quartetto Blazquez – Galarza – Santonja – Serra (3/4 di nazionale 3×3 spagnola) hanno avuto la meglio in una bella finale contro l’attuale squadra numero 1 nel ranking italiano, gli Evolution 3×3 (Gay F. – Gay D. – Lovato – il nazionale Lemmi). Ai piedi della finale, da segnalare la grande prestazione anche dei BC Ermont dalla Francia, che hanno mostrato uno dei talenti più cristallini dell’intera edizione di DKB 3×3, il funambolico playmaker Hervè (classe 2002 e nazionale under 21 della Francia).