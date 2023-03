Ecco i riconoscimenti per la 44esima edizione del Premio Valente Faustini, istituito il “Premio Speciale Corrado Sforza Fogliani”

In un PalabancaEventi gremito di pubblico si è svolta la cerimonia di premiazione della 44a edizione del Premio Valente Faustini. Nel suo intervento il razdur Danilo Anelli ha ringraziato la Banca di Piacenza per il sostegno al premio fin dalla sua origine, il contributo della Fondazione di Piacenza e il Comune di Piacenza per il patrocinio all’iniziativa.

Ha ringraziato anche i partecipanti al premio che, peraltro, sono in costante crescita, a testimonianza che il dialetto è più che mai vivo. “In un mondo sempre più tecnologico dove ci si concentra nel premere pulsanti in un video – ha affermato Anelli – sono ancora di più da apprezzare coloro che si impegnano con ammirazione nello scrivere testi dando voce al cuore con emozioni, ricordi, sogni, speranze”.

In qualità di presidente della giuria, non votante, ha ringraziato i componenti che è composta da: Andrea Bergonzi, Manrico Bissi, Lucia Favari, Fausto Frontini, Roberto Laurenzano, Enrico Marcotti, Francesco Mastrantonio, Paola Nicelli, Cesare Ometti, Donatella Pigozzi, Pietro Rebecchi, Pino Spiaggi e Franco Stampais.

“Premio Speciale Corrado Sforza Fogliani”

Istituito il Premio Speciale Corrado Sforza Fogliani che rimarrà sempre anche nelle prossime dizioni “A ricordo – ha proseguito Danilo Anelli – di un personaggio importante a livello nazionale e locale, ma anche per la Famiglia Piasinteina. Si è iscritto alla nostra associazione il 18 ottobre 1953, appena pochi giorni dopo sua fondazione (6 ottobre 1953) ricoprendo negli anni il ruolo di Consigliere e Vice presidente. Per oltre quarant’anni è stato Direttore responsabile della “Vôs dël campanon”, la nostra rivista che ha visto la firma di articoli con le firme più prestigiose della città. A lui si deve, inoltre, il suggerimento che ci diede nel 1995 di realizzare un corso di dialetto. Ebbene quest’anno siamo giunti alla 26a edizione con una frequenza media di oltre novanta iscritti”.

E’ intervenuto il prof. Felice Omati, in rappresentanza della Banca di Piacenza, che “ringrazio la Famiglia Piasinteina che grazie al suo sostante impegno mi sono riconciliato con la poesia”. Presente il Condirettore generale della Banca di Piacenza dott. Pietro Coppelli. In rappresentanza del Comune di Piacenza è intervenuta Paola Gazzolo, presidente del Consiglio Comunale di Piacenza che ha ringraziato la Famiglia Piasinteina per l’importante impegno culturale che svolge.

Intervenuta la moglie di Corrado Sforza Fogliani, signora Maria Antonietta, che ha ringraziato la Famiglia Piasinteina per il premio dedicato al marito, per l’impegno costante di mantenere viva la nostra cultura e che “Ho incontrato Corrado proprio grazie alla Famiglia Piasinteina”.

Sono intervenuti il regista e attore Pino Spiaggi ed l’attore e docente della Scuola di dialetto Cesare Ometti che hanno rimarcato l’importanza linguistica del nostro vernacolo.

I premiati

Annunciata già la 45° edizione del Premio Valente Faustini che sarà inserita nelle celebrazioni del 70° anno della Famiglia Piasinteina. Bando e scheda sono scaricabili sul sito www.premiovalentefaustini.com

Riportiamo i vincitori . Sezione poesia: 1° Premio a Fabrizio Solenghi con “Summ mia social”; 2° Premio a Anna Botti con “L’estä ad San Martein”; 3° Premio Anna Persi con “Ma chi m’ l’ha fatt fä da stüdiä l’ingles!?”; Premio Speciale Corrado Sforza Fogliani a Silvia Arfini con “I têimp növ e i pinsier vecc”; Premio speciale giuria a Cinzia Sinesi con “Li figh’”; Premio speciale Luigi Paraboschi a Gianfranco Lamoure con “Läcrima”; Premio speciale Famiglia Piasinteina a Marino Beltrame con “Anime”.

Sezione racconto: 1° classificato Anna Botti con “L’Alexa la sta mäl!”; 2° classificato Fabrizio Solenghi con “Quaranta”; 3° classificato Anna Persi con “Al Tuscanein”; Premio speciale giuria a Alfredo Lamberti con “La picula ad cavall da Pasquei anni 50”; Premio speciale Luigi Paraboschi a Rino Scrivani con “La piscina”.