Pontedellolio, 45enne trovato senza vita nella sua abitazione

Trovato senza vita nella sua abitazione di Pontedellolio. I fatti sono accaduti questa mattina. Alcuni conoscenti non riuscivano a mettersi in contatto con l’uomo, 45 anni, e così hanno allertato i soccorsi.

I vigili del fuoco sono giunti sul posto con l’autoscala e dopo aver forzato l’ingresso sono entrati nell’appartamento. All’interno era presente il 45enne senza vita.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul luogo del rinvenimento anche i carabinieri: l’uomo sarebbe morto comunque per cause naturali alcune ore prima.